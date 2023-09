Domina Taylor Swift los MTV VMAs como nadie

Ciudad de México.- Para nadie debería ser sorpresa, quizás, que Taylor Swift continúe acumulando logros.

La estrella arrasó al llevarse anoche nueve premios de las 11 nominaciones con las que partía como favorita en la ceremonia de los MTV Video Music Awards, que se celebraron en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey.

La intérprete, de 33 años y quien vive la mejor etapa en su carrera con su exitoso The Eras Tour, se llevó los "astronautas" del canal por Canción del Año, Artista del Año, Mejor Pop, Mejor Director y el más codiciado de la noche, Video del Año, por su tema "Anti-Hero".

"Me encanta hacer pop. Me encanta hacer videos de música pop. También me encantaba hacer country. Me encanta transitar por diferentes géneros. La única razón por la que se me permite hacerlo es porque ustedes, los fanáticos, me dieron la oportunidad de hacerlo", dijo al recibir su primer premio de manos de los integrantes de NSYNC.

Swift también se llevó los galardones al Álbum del Año (por Midnights), Show del Verano, Mejor Cinematografía y Efectos Visuales.

Las figuras latinas robaron cámara durante la gala, destacaron en sus presentaciones y tampoco se fueron de vacío.

Shakira condensó casi tres décadas de carrera en una imponente presentación de alrededor de 10 minutos en la que incluyó éxitos como "She Wolf", "Te Felicito", "Whenever, Wherever" y "Hips Don't Lie", entre otros.

A la colombiana, de 46 años, se le reconoció con el Video Vanguard Award, que distingue a artistas y directores de videos por su contribución en la industria musical.

"Quiero agradecer a mis padres y a mis hijos, Milan y Sasha. Gracias por hacerme sentir que mamá puede hacer cualquier cosa. Quiero compartir este premio con mis fans por siempre apoyarme, por ser mi ejército y ayudarme a ganar las batallas. Esto es para ustedes, mi gente latinoamericana, dentro y fuera de este país", dijo.

De las manos de Thalía, la brasileña Anitta recibió el premio al Mejor Video Latino, por "Funk Rave".

"Brasil, estamos aquí otra vez. Gracias a mis fans, en Brasil, en México, sin ellos no sería nada. A la gente de México, los veo, los amo muchísimo. Gracias a mí porque trabajo muy duro", apuntó.

La colombiana Karol G, con su reguetón, y el mexicano Peso Pluma, con los corridos tumbados, tuvieron su momento musical. La banda regiomontana de rock The Warning también aportó un pequeño número musical, con el tema "Evolve".

Además, la dupla Karol G-Shakira, con "TQG", se hizo acreedora a la Mejor Colaboración.

"Yo sólo quiero decir tres cosas, que viva Barranquilla, que viva 'Medallo' (Medellín) y que viva Colombia", apuntó la intérprete de "Ciega, Sordomuda".

La anfitriona de la noche por segundo año consecutivo, Nicki Minaj, destacó en varios momentos en la emisión. Cantó su éxito "Last Time I Saw You" y presentó por primera vez el tema "Big Difference"; por otro lado, se llevó a casa el premio al Mejor Rap.

Sean Combs, el antes conocido como Diddy o Puff Daddy, fue reconocido con el premio Icono Global, mientras que un puñado de los mejores exponentes del género urbano, como Lil Wayne, LL Cool J y Doug E. Fresh, se unieron para celebrar los 50 años del hip hop.

La rapera Ice Spice se impuso en el rubro Mejor Nuevo Artista, y Rema y Selena Gomez se hicieron del reconocimiento Best Afrobeats, por "Calm Down".

"Muchas gracias, Rema, por creer en mí y por escogerme para ser parte de una canción tan increíble, que ha roto récords. Quiero enviarle todo mi amor a Nigeria", agradeció la cantante.

Otras presentaciones incluyeron a Olivia Rodrigo, Demi Lovato, Doja Cat, Måneskin, Reneé Rapp, Metro Boomin, Cardi B y Megan Thee Stallion.

Lista de ganadores

Video del Año

Taylor Swift - "Anti-Hero"

Artista del Año

Taylor Swift

Canción del Año

Taylor Swift - "Anti-Hero"

Álbum del Año

Taylor Swift - Midnights

Mejor Nuevo Artista

Ice Spice

Push Actuación del Año

Tomorrow X Together - "Sugar Rush Ride" (Abril 2023)

Mejor Colaboración

Karol G, Shakira - "TQG"

Mejor Pop

Taylor Swift - "Anti-Hero"

Mejor Hip-Hop

Nicki Minaj - "Super Freaky Girl"

Mejor R&B

SZA - "Shirt"

Mejor Alternativo

Lana Del Rey ft. Jon Batiste - "Candy Necklace"

Mejor Rock

Måneskin - "The Loneliest"

Mejor Latino

Anitta - "Funk Rave"

Mejor K-Pop

Stray Kids - "S-Class"

Mejor Afrobeats

Rema & Selena Gomez - "Calm Down"

Grupo del Año

BLACKPINK

Show del Verano

Taylor Swift

Video for Good

Dove Cameron - "Breakfast"

Mejor Dirección

Taylor Swift - "Anti-Hero"

Mejores Efectos Visuales

Taylor Swift - "Anti-Hero"

Mejor Cinematografía

Taylor Swift - "Anti-Hero"

Mejor Edición

Olivia Rodrigo - "vampire"

Mejor Dirección de Arte

Doja Cat - "Attention"

Canción del Verano

Jung Kook ft. Latto - "Seven"

Premio Video Vanguardia

Shakira

Premio Ícono Global

Diddy