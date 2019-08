DocsMX llega a Juárez

Veinticuatro historias contadas a través de los ojos de diferentes cinematógrafos de varias partes del mundo convertirán a Ciudad Juárez en la sede principal del séptimo arte, colocándola así en el foco del cine documental.

La primera edición de DocsChihuahua llega del 11 al 18 de agosto a seis espacios culturales: el auditorio cívico municipal Benito Juárez, La Casa del Migrante, el Museo de Arte de Ciudad Juárez, el Centro Cultural Paso del Norte, el Corredor del Centro Histórico y el Cinito Universitario, con la finalidad de integrar a toda la comunidad cinematográfica de la ciudad.

“Nosotros como estado fronterizo tenemos que privilegiar esta condición que nos da la frontera para desarrollar una industria cinematográfica. Con base al diagnóstico que venimos realizando desde hace más de dos años en conjunto con el cine, con la UNAM, creemos que hay posibilidad de detonar a Chihuahua como un ejemplo a seguir”, platica Austria Galindo, subsecretaria de Cultura del Gobierno del Estado.

Este evento es realizado por Docs Mx, una organización de la sociedad civil sin fines de lucro en conjunto con la Subsecretaría de Cultura del Gobierno del Estado, el Departamento de Cinematografía y Comisión Fílmica (Film Chihuahua) con apoyo del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (Ipacult), quienes buscan impulsar la formación y profesionalización de las nuevas generaciones de cineastas, así como la creación y el desarrollo de nuevos proyectos cinematográficos.

“Hay realmente una necesidad por implementar la formación cinematográfica en la ciudad. No porque no exista una profesionalización como tal quiere decir que no se haga o que deje de hacerse. Hay juarenses que se dedican a eso y lo vienen haciendo muy bien, siendo reconocidos a nivel internacional, o que han estado en festivales como Cannes”, agrega Austria Galindo.

Las funciones se dividirán en diferentes categorías como Hecho en México y Global Docs ,que forman parte la exhibición de cineastas profesionales, y fragmentos universitarios; y RetoDocs Chihuahua, que son espacios para impulsar a los nuevos creadores.