Divorcio: Una mala jugada de la vida

Por primera vez Gisele Bündchen expresó su sentir tras separarse de Tom Brady y admitió que fueron tiempos muy difíciles para ella y su familia.

"Ha sido muy duro para mi familia. Ha sido mucho, en cada área de mi vida, Siento que cada vez que llueve, llueve a cántaros. Con todos los diferentes giros y vueltas que da la vida, todo lo que podemos hacer es lo mejor que podemos teniendo en cuenta lo que sucede en nuestro entorno", dijo la modelo a la revista People.

Bündchen también reveló que durante su separación sus padres enfermaron, por lo que tenía que dividirse en dos para cuidar de sus hijos y de sus papás mientras comenzaba el proceso de divorcio con el jugador de la NFL, por lo que agradece tener las herramientas para poder salir adelante.

"Creo que si no hubiera tenido todas las diferentes herramientas que tengo para apoyarme durante estos momentos, habría sido muy difícil. Y creo que todos podemos identificarnos con eso, porque creo que todos hemos pasado por las montañas rusas de la vida", agregó. La modelo también reveló que dejó de tomar alcohol debido a que sentía la diferencia entre tomar alcohol y no hacerlo y descubrió que no era saludable para ella.

"Justo después de cumplir 40 años, de hecho, sentí una gran diferencia entre cuando tomaba la copa de vino y cuando no la tomaba.

Está socialmente aceptado tomar una copa de vino. Y la gente incluso dice: 'Oh, es saludable para ti'. Bueno, para mí no es saludable . Si quieres pedirle a tu cuerpo lo que yo le pido a mi cuerpo, que es mucho, no puedo estar tomando todas estas cosas alcohol, cafeína porque se suman", terminó.

Tom Brady y Gisele Bündchen comparten dos hijos, Benjamin Rein Brady y Vivian Lake Brady, de 13 y 10 años.

(Agencia Reforma)