Diversión a la carta

"Guardianes de la Galaxia Vol. 3", "Las flores perdidas de Alice Hunt" con Sigourney Weaver y el álbum de Quavo "Rocket Power" son algunos de los nuevos programas de televisión, películas, música y juegos que llegarán a tu dispositivo más cercano.

Entre las ofertas que merecen tu tiempo seleccionadas por los periodistas de entretenimiento de The Associated Press están "Mixtape", un documental de Paramount+ que celebra el hip-hop, y el regreso de la aclamada comedia "Reservation Dogs" para su tercera y última temporada en FX en Hulu.

PUBLICIDAD

NUEVAS PELÍCULAS EN STREAMING

Guardianes de la Galaxia 3

Disponible

Disney+

De James Gunn llega a un final apropiadamente sincero, satírico y cursi en "Guardianes de la Galaxia Vol. 3". La película, uno de los pocos éxitos del verano que no son "Barbie" ni "Oppenheimer", llega el miércoles a Disney+ tras haber recaudado ya 844 millones de dólares en todo el mundo. La trilogía de superhéroes de Gunn culmina con una historia centrada en la historia de Rocket, el mapache sabelotodo de Bradley Cooper, y un enfrentamiento con un supervillano (Chukwudi Iwuji) empeñado en repoblar la Tierra con una especie "perfecta". En mi crítica, alabé la convicción del espectáculo de ciencia ficción de Gunn, escribiendo: "Sea lo que sea este dulce y surrealista cambalache de ciencia-ficción que ha creado Gunn, aquí todo el mundo parece creer ardientemente en él".

Un espía compasivo

4 de agosto

Cines y video a la carta

‘Oppenheimer’ no es la única película que regresa a Los Álamos. Steve James, el aclamado documentalista de "Hoop Dreams", detalla en "Un espía compasivo" la historia del físico Ted Hall, un brillante estudiante de Harvard de 18 años cuando fue reclutado para trabajar en el Proyecto Manhattan y pasó información nuclear a los soviéticos. Confesó en 1998, un año antes de su muerte. Hall, uno de los varios científicos que filtraron información del proyecto de la bomba atómica, mantuvo que lo hizo por el bien de la humanidad y para evitar un monopolio nuclear. "Un espía compasivo" se estrena el viernes 4 de agosto en video a la carta y en cines.

Pasa cada página: Las aventuras de Robert Caro y Robert Gottlieb

Disponible

Criterion Channel

Un documental sobre la colaboración durante décadas entre el autor de "Power Broker" y su venerado editor, es un retrato conmovedor y lleno de afecto de dos gigantes de la literatura. La película, dirigida por la hija del editor, Lizzie Gottlieb, empezará a emitirse el martes en Criterion Channel, pocas semanas después de la muerte de Gottlieb, que editó novelas de Toni Morrison, John Cheever, Joseph Heller y muchos otros. En mi crítica de la película, escribí: "Las guerras civiles por los puntos y comas y el acalorado debate sobre la palabra 'telares' no parecen, a primera vista, el material de una apasionante película para la gran pantalla. Pero no nos equivoquemos, 'Pasar página'... es un choque de pesos pesados como en cualquier superproducción".

NUEVA MÚSICA EN STREAMING

Rick Springfiel

Automatic

Disponible

En plataformas musicales

El cantante cuyos éxitos incluyen "Human Touch" y, por supuesto, "Jessie's Girl", publica su 21º álbum, "Automatic". Escrito y producido por Springfield, la colección incluye 20 canciones nuevas. "Mi objetivo eran temas sólidos de tres minutos con el mayor gancho posible", afirma en un comunicado de prensa. Springfield adelantó su sonido lanzando la canción que da título al disco y "She Walks With the Angels". El álbum está dedicado a Matty Spindel, amigo y técnico de sonido durante 25 años que falleció en 2022. Springfield saldrá a la carretera este verano en la gira I Want My '80s Tour.

NUEVAS SERIES EN STREAMING

Mixtape

Disponible

Paramount+

El hip-hop celebra su 50 aniversario y Paramount+ emitirá en streaming un documental titulado "Mixtape" a partir del martes. La película explora cómo antes de que el género del hip-hop existiera la radio, el streaming o las redes sociales, sus canciones se compartían a menudo a través de mixtapes. Lil Wayne, DJ Khaled, Fat Joe, 2 Chainz, Big Boi y KRS-One son algunos de los artistas que aparecen en el documental sobre la cultura de las cintas mezcladas.

Reservation Dogs

Hulu

Disponible

La comedia de media hora "Reservation Dogs", aclamada por la crítica, regresa con su tercera y última temporada el miércoles en FX a través de Hulu. La serie sigue a cuatro adolescentes indígenas que, cuando los conocemos por primera vez en la primera temporada, están conmocionados por la muerte de su amigo Daniel. El sueño de Daniel era marcharse de la Oklahoma rural a California. El grupo decide que la mejor manera de honrar a Daniel es cumplir su objetivo y viajar a ese estado mágico del que estaba enamorado. Para llegar hasta allí, robarán y conspirarán pero no es un camino fácil. En esta nueva temporada, han conseguido llegar a California pero no tienen los medios para volver a casa. Ahora que los amigos han conseguido el deseo de Daniel, también deben decidir qué hacer a continuación con sus propias vidas. La representación indígena en "Reservation Dogs" también se extiende detrás de la cámara con cada uno de sus guionistas, directores y equipo.

Heartstopper

Disponible

Netlifx

La popular serie romántica británica de Netflix "Heartstopper", protagonizada por Joe Locke y Kit Connor, regresa el miércoles con su segunda temporada. Locke y Connor interpretan a Charlie y Nick, dos compañeros de instituto que se enamoraron en la primera temporada. La serie ha sido elogiada por su representación de personajes LGTBQ+.

Las flores perdidas de Alice Hart

4 de agosto

Prime Video

Sigourney Weaver y Alycia Debnam-Carey coprotagonizan "Las flores perdidas de Alice Hart" para Prime Video. La historia está basada en la novela homónima de Holly Ringland. Debnam-Carey interpreta a Alice, que de niña se traslada a vivir con su abuela June -interpretada por Weaver- tras una tragedia familiar. June es floricultora y enseña a Alice cómo utilizar las flores como forma de expresión personal. La historia abarca dos décadas y sigue a Alice hasta la edad adulta. La serie se estrena el viernes 4 de agosto.

NUEVOS VIDEOJUEGOS

Dragones y Mazmorras

5 en septiembre

PlayStation

ha experimentado un boom de popularidad en los últimos años, con una película de éxito, juegos retransmitidos en directo y un importante papel secundario en "Stranger Things". Pero hacía tiempo que no teníamos un verdadero videojuego de D&D. Esa sequía termina con Baldur's Gate 3. Empiezas como un pobre inocente con un parásito maligno en el cerebro, pero una vez que reúnes a la típica pandilla de magos, pendencieros, clérigos y pícaros, el destino de los Reinos Olvidados de D&D está en tus manos. La desarrolladora Larian Studios, más conocida por el estupendo Divinity: Original Sin, ha demostrado que es capaz de crear emocionantes aventuras de rol, y ha prometido que esta podría durar hasta 200 horas. Puedes coger tu espada o tu varita el jueves en PC, o esperar a la versión para PlayStation 5 en septiembre.