Diversifica Alejandro Fernández la música regional

Te Llevo en la Sangre, el disco que Alejandro Fernández estrenó este viernes, aborda temas en los que le canta a la soltería, a abandonar relaciones tóxicas, a fijar límites y hasta a cortarle a alguien, aunque haya amor, con tal de priorizar el respeto a sí mismo.

Si bien el regional mexicano es un género pasional, adecuado para acompañar corazones rotos, "El Potrillo" valora diversificar sus contenidos y la manera de interpretarlos para que así puedan conectar con quienes tienen otra inteligencia emocional.

"Los nuevos compositores que están saliendo de la música mexicana ya tienen otro brinco más maduro, en donde hablas del crecimiento que tienes como ser humano, en donde te puedes dar cuenta de que la puedes regar y pedir perdón, donde hay un plan B para arreglar las cosas...

"La temática de las canciones rancheras de antaño a las de ahorita ha tenido un brinco muy grande y somos nosotros los que tenemos que cantarlas para que las nuevas generaciones no se queden con esa idea y empiecen a engancharse otra vez con la música mexicana", reflexionó el artista, en entrevista.

Este giro no le parece tan radical en su carrera, ya que el intérprete de "Me Dediqué a Perderte" encuentra un tono similar a lo que ha hecho con las baladas.

"El romanticismo siempre ha estado muy presente en mis canciones. Yo cantaba rancheras pero no era de música mexicana vernácula de canción fuerte, me identifiqué más con el bolero para diferenciar la carrera de mi padre (Vicente Fernández) con la mía", recordó.

De este álbum ya había adelantado sencillos como "No Es Que Me Quiera Ir" y "Difícil Tu Caso", y la canción que cierra el material se titula "La Tóxica", un dueto con Anitta.

Aunque la estrella brasileña ha mantenido un vínculo estrecho con el País tras participar en programas como La Voz... México y colaborar con artistas nacionales como Peso Pluma, no había incursionado en el regional mexicano. Eso llamó la atención del intérprete de "Mátalas".

Como artistas de la misma casa discográfica, conocerla fue fácil y Fernández quedó complacido con ella.

"Anitta ya tiene mucho tiempo estando en México, creo que ella misma se dio cuenta de lo que es la música mexicana. La buscamos para ver qué decía y le encantó la idea de adentrarse a este mundo, hablamos del boom de nuestra música y ella tiene muy claro que está en todo el mundo.

"Quedamos muy contentos con el resultado. (Que ella haga más regional) Yo creo que sí: la niña, además de talento por la gran voz que tiene, es guapísima y se mueve espectacular, es amena. Yo no tenía la oportunidad de conocerla y se me hizo tipaza", afirmó Fernández.

Su video, que salió junto con el material, fue grabado en el rancho de su padre, con caballos, para transmitir el orgullo por elementos nacionales, a los que no sólo dedica su álbum, sino también toda su carrera.

De hecho, afirmó, el título Te Llevo en la Sangre es algo que él le dice a la música vernácula.

"No puede haber otra cosa que lleve más en la sangre. Mi padre, siendo el rey de la música mexicana, me heredó esta voz y el talento. He tratado de explotarlo lo más posible, es lo que corre por mis venas", remarcó.

COMPARTE CON SUS HIJOS

Alejandro Fernández se alista para dar varios conciertos, que incluyen fechas en Monterrey (Domo Care) el 7 y 8 de junio, el 18 y 19 de octubre en Guadalajara y el 26 del mismo mes en la Plaza de Toros de CDMX.

Pero entre todas las presentaciones, las de las fiestas patrias, en septiembre, son de las más especiales porque podrá compartir con sus hijos la MGM Grand Garden Arena.

"Ya es clásico el Grito de Independencia, me presento en Las Vegas: el 14 (de septiembre) lo haré con (mi hija) Camila, y estoy muy emocionado porque va a ser la primera vez que cante con ella en un escenario. El 15 voy con Alex", dijo.