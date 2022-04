Distinguen su trayectoria

Luis Pegut | La actriz que actualmente se encuentra protagonizando ‘Madre Coraje y sus hijos’ en el Centro Cultural Helénico de la Ciudad de México dijo que el premio llega en un momento agridulce pues la compañía que fundó tuvo que abandonar la sede que ocupó durante más de una década, al no contar con el recurso para sostener un proyecto que se vio golpeado por la pandemia y la falta de apoyos de las instituciones. Luis Pegut | La actriz que actualmente se encuentra protagonizando ‘Madre Coraje y sus hijos’ en el Centro Cultural Helénico de la Ciudad de México dijo que el premio llega en un momento agridulce pues la compañía que fundó tuvo que abandonar la sede que ocupó durante más de una década, al no contar con el recurso para sostener un proyecto que se vio golpeado por la pandemia y la falta de apoyos de las instituciones. Luis Pegut | La actriz que actualmente se encuentra protagonizando ‘Madre Coraje y sus hijos’ en el Centro Cultural Helénico de la Ciudad de México dijo que el premio llega en un momento agridulce pues la compañía que fundó tuvo que abandonar la sede que ocupó durante más de una década, al no contar con el recurso para sostener un proyecto que se vio golpeado por la pandemia y la falta de apoyos de las instituciones. Luis Pegut | La actriz que actualmente se encuentra protagonizando ‘Madre Coraje y sus hijos’ en el Centro Cultural Helénico de la Ciudad de México dijo que el premio llega en un momento agridulce pues la compañía que fundó tuvo que abandonar la sede que ocupó durante más de una década, al no contar con el recurso para sostener un proyecto que se vio golpeado por la pandemia y la falta de apoyos de las instituciones. Luis Pegut | La actriz que actualmente se encuentra protagonizando ‘Madre Coraje y sus hijos’ en el Centro Cultural Helénico de la Ciudad de México dijo que el premio llega en un momento agridulce pues la compañía que fundó tuvo que abandonar la sede que ocupó durante más de una década, al no contar con el recurso para sostener un proyecto que se vio golpeado por la pandemia y la falta de apoyos de las instituciones. Luis Pegut | La actriz que actualmente se encuentra protagonizando ‘Madre Coraje y sus hijos’ en el Centro Cultural Helénico de la Ciudad de México dijo que el premio llega en un momento agridulce pues la compañía que fundó tuvo que abandonar la sede que ocupó durante más de una década, al no contar con el recurso para sostener un proyecto que se vio golpeado por la pandemia y la falta de apoyos de las instituciones.

La actriz, directora y dramaturga juarense Perla de la Rosa ganó el Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón 2022, en reconocimiento a su distinguida trayectoria teatral. El anuncio se hizo ayer cuando los organizadores develaron que la fundadora de la compañía Telón de Arena sería condecorada por una labor ininterrumpida de más de cuatro décadas dentro del teatro; asimismo, el jurado destacó el impacto que la artista ha logrado en la reconstrucción del tejido social mediante el arte. Emocionada por el importante premio que se le entregará durante una ceremonia que se llevará a cabo en Taxco, Guerrero, el próximo 14 de mayo, Perla de la Rosa compartió con El Diario el momento de vive al ser galardonada por una vida de pasión y entrega a los escenarios. "Fue una sorpresa, pero también se siente un compromiso porque estos premios deben servir de algo", expresó la dramaturga quien aprovechó la mención como una oportunidad "para focalizar la gran deuda de justicia que Chihuahua y Guerrero, así como todo nuestro país, tienen con las víctimas de las violencias machistas". Y es que su teatro, desde la pluma hasta la escena, es un espejo del contexto social de la frontera, lo que ha quedado claro en trabajos de su autoría como 'Antígona; las voces que incendian el desierto', 'Justicia negada' y 'El enemigo', por nombrar algunos. Por ejemplo, en 'Antígona…', Perla de la Rosa toma el mito griego para señalar la impunidad que revictimiza a los dolientes de la violencia en México. El texto escrito por la artista en 2004 ha sido traducido al italiano y al griego, estudiado en importantes universidades, además de haber ingresado a un libro de texto en Chile como parte de la currícula de español y ciencias sociales. "Creo que fue eso lo que le dio más peso (al premio), pero sobre todo que he hecho una dramaturgia y un trabajo desde Juárez y para Juárez. Eso es en lo que hemos estado empeñados, no solo yo sino Telón de Arena, porque lo que he hecho es un trabajo colectivo. Es una alegría que comparto con mi familia y con mis compañeros". Una voz arriesgada De acuerdo con el acta del jurado, se otorgó el reconocimiento a "quien ha mantenido una trayectoria de vida dedicada a desarrollar una dramaturgia aplicada a la escena de la frontera norte de México". Los especialistas que concedieron el premio nacional a Perla de la Rosa indicaron que su voz es "arriesgada y necesaria gracias a la mirada y sensibilidad que la creadora escénica aporta hacia el tejido social desde el terreno artístico". "Con más de 40 años de labor ininterrumpida, su trayectoria es relevante, sobresaliente, pertinente y congruente con su tiempo, construyendo un proyecto de vida sólido desde las trincheras del teatro". El Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón surgió en 1988, en paralelo a las Jornadas Alarconianas del estado de Guerrero. El estímulo consiste en la entrega de un diploma y 500 mil pesos. Otras figuras que han sido reconocidas con el galardón al que convoca la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), en conjunto con el Gobierno del Estado de Guerrero, son Sergio Magaña, Vicente Leñero, José Agustín, Elena Garro, Emilio Carballido, Sabina Berman, Ximena Escalante y Gabriela Ynclán, entre otros. Perla de la Rosa Nacida en Ciudad Juárez, en 1961. Egresó de la carrera de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la maestría en Cultura e Investigación Literaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). Feminista, gestora cultural y activista social desde las artes, en 2002 fundó la compañía Telón de Arena, con el objetivo de visibilizar y revertir la situación de violencia y descomposición social en su ciudad natal a través del teatro y la cultura. Es también fundadora y directora del Festival Internacional de Teatro sin Fronteras y Catedrática de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). En 2004 ganó el Premio Ariel que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, en la categoría Mejor Actriz de Cuadro, por su actuación en la película 'Mil nubes de paz cercan el cielo, amor, jamás acabarás de ser amor' del director Julián Hernández.