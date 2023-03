Disney los reúne de nuevo

Luego de ganar el Oscar a Mejor Actriz Principal y Mejor Actor de Reparto por ‘Everything Everywhere All At Once’, ahora la serie ‘American Born Chinese’ reúne a los histriones Michelle Yeoh y Ke Huy Quan.

La nueva serie de Disney Plus presentó su primer adelanto, anticipando su estreno el próximo 24 de mayo.

Otra de las estrellas de la película ganadora de los premios de la Academia, Stephanie Hsu también aparecerá en el show protagonizado por Jin Wang como Ben Kwang. La producción fue creada por Destin Daniel Cretton, director de ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’, quien también será el realizador de ‘Avengers: The Kang Dynasty’, como parte de un acuerdo millonario con la Casa del Ratón.

¿De qué trata American Born Chinese? La serie está basada en el cómic homónimo de Gene Luen Yang y gira en torno un adolescente promedio que hace malabarismos con su vida social en la escuela secundaria y su vida hogareña, cuya cotidianidad cambiará cuando conoce a un nuevo estudiante extranjero el primer día del año escolar, y aún más mundos chocan cuando se enreda sin saberlo en una batalla de dioses mitológicos chinos.