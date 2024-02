Disfrutan Taylor Swift y Travis de la fiesta post Super Bowl

Ciudad de México.- Taylor Swift y Travis Kelce no sueltan los reflectores. Después del triunfo de los Jefes de Kansas en el Super Bowl LVIII, la pareja del mundo del espectáculo culminó su día con una fiesta para celebrar el éxito del equipo de la NFL.

De acuerdo con reportes de Entertainment Tonight, Travis y Taylor bailaron juntos y hasta cantaron "You Belong With Me", en compañía de sus familiares y amigos.

Ambos lucieron muy contentos y alegres durante la celebración, donde el ala cerrada decidió demostrar sus dotes de DJ, según dejaron ver varios videos que circulan en redes sociales, que fueron publicados por los asistentes de la fiesta.

Con copa en mano, Taylor Swift fue captada disfrutando de la música y señalando hacia su novio a modo de aceptación por las canciones que seleccionó para amenizar el festejo.

En otras imágenes, la pareja fue vista bailando un remix de la canción "Love Story" de Swift, mientras ambos intercambiaban besos y abrazos.

Taylor Swift también disfrutó de la presencia en el escenario de Post Malone, quien puso a todos a cantar su éxito "Circles".

La intérprete de "Cruel Summer" se encuentra en pleno descanso de su gira The Eras Tour, la cual se reanudará el próximo 16 de febrero en Melbourne, Australia. El tabloide Daily Mail reportó que después del triunfo en la NFL, Kelce estaría acompañando a su novia en los próximos conciertos que ofrecerá.