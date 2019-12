Disfrutan premier de 'El Ascenso de Skywalker'

Ciudad de México— El Ascenso de Skywalker, novena y última entrega de la saga, celebró este lunes su premier mundial en Los Ángeles, California.

Walt Disney Co. cerró una cuadra completa en el centro de Hollywood para presentar la esperada película, que llegará a salas de todo el mundo este jueves.

Las Tropas de Asalto desfilaron por la alfombra azul de la premier, en la que también figuraron los droides R2-D2, C-3PO, BB-8 y D-O.

Fans de Star Wars acudieron con vestimenta alusiva al universo de Star Wars.

Daisy Ridley, Adam Driver, Mark Hamill y otras integrantes del cast desfilaron por la alfombra de la segunda franquicia cinematográfica más taquillera de todos los tiempos, con más de 9.2 mil millones en ventas de boletos.

El actor Harrison Ford, cuyo personaje Hans Solo murió en la entrega de 2015, en El Despertar de la Fuerza, está programado para unirse a la celebración.

Otros miembros de la lista de invitados de Disney que no participaron en en la cinta incluyen a los directores Steven Spielberg y Spike Lee y la actriz Frances McDormand.

El Ascenso de Skywalker concluye la historia que comenzó hace 42 años, en 1977, cuando el cineasta George Lucas presentó a un joven héroe llamado Luke Skywalker.

La princesa Leia regresa en la nueva película, a pesar de la muerte en 2016 de Carrie Fisher, actriz que la interpretó, a través de una historia elaborada por cineastas a partir de imágenes no utilizadas del intérprete.