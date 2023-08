Disfruta Salma vacaciones en familia

The Grosby Group The Grosby Group The Grosby Group The Grosby Group The Grosby Group

Monterrey, México.- Al natural, divertida, enamorada y en familia, así se vio Salma Hayek en sus recientes vacaciones en Los Cabos, donde además lució sus curvas en un diminuto bikini azul y blanco. La actriz mexicana de 56 años fue captada de paseo junto a su esposo, el empresario multimillonario François-Henri Pinault, en un yate durante sus vacaciones en el conocido destino turístico. A la enamorada pareja se les unieron algunos de sus hijos y los padres de la actriz, Sami Hayek y Diana Jiménez, en lo que se convirtió en un viaje familiar por Los Cabos, México, reportó el Daily Mail. Salma tiene una hija con el empresario, Valentina Paloma, de 15 años, y es madrastra de tres hijos de relaciones anteriores del millonario: François y Mathilde, de su matrimonio con Dorothée Lepère, y Augustin James Evangelista, de una relación con la modelo Linda Evangelista. Salma jugueteó en el mar y posó divertida para selfies con un grupo de amigos que también acompañaron a la familia en el paseo. El revelador traje de baño de la actriz de Frida era de una tela decorada con un patrón de remolinos azules y blancos, el cual complementó con un collar de oro y otra cadena gruesa y brillante. Pinault, presidente y director ejecutivo de la corporación de lujo Kering, propietaria de las marcas de moda Balenciaga, Gucci, Alexander McQueen, Puma e Yves Saint Laurent, entre otras, usó un traje de baño azul, que más tarde combinó con una camiseta gris, tenis negros y lentes de sol oscuros. Para secarse, Salma se envolvió en una toalla blanca con rayas azules para luego usar un vestido delgado de color azul grisáceo con adornos de encaje al dejar el yate. Hayek presumió no traer ni una gota de maquillaje, pues recientemente compartió que dejará sus canas al descubierto y que nunca ha recurrido al botox para verse bien, ya que considera que la meditación profunda ayuda a que la piel se vea mejor. En su cuenta de Instagram la actriz compartió ayer una foto de los tacos que comió en una salida.En los últimos meses, la estrella de Eternals ha compartido su amor por la playa, pues ha tomado clases de buceo y equitación. También Evangelista, ex de Pinault, compartió que tiene una buena relación con Hayek y que incluso le ha hecho de comer cuando se siente triste.