Dirigirá Frank Ocean su primera película

Ciudad de México.— El cantautor estdounidense Frank Ocean dirigirá su primera película con el estudio independiente A24 y la productora 2AM.

De acuerdo con Discussing Film, Ocean ya había trabajado con A24, pues obtuvo la licencia de su música para varias producciones del estudio, incluida Waves, película que incluyó sus canciones "Godspeed" y "Seigfried".

En 2020, se informó que estaba trabajando en un proyecto secreto con el director de Call Me By Your Name, Luca Guadagnino; sin embargo, aún no se han confirmado más detalles.

Está próxima película significaría el 'debut' de la estrella en el mundo del cine, quien constantemente ha expresado su amor por este arte. Su álbum visual Sin Fin, lanzado en el 2016, fue escrito y dirigido por él.

Ocean está confirmado para el festival de Coachella 2023.