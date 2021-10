Director asistente le dijo a Baldwin que arma era segura

Associated Press Associated Press The New York Times

Estados Unidos— El director asistente de la película occidental "Rust" tomó una pistola de utilería de un carro gris y se la entregó a la estrella de la película, Alec Baldwin, gritando "¡pistola fría!" - que se suponía que indicaba que no contenía rondas de munición activas, y que era segura de manejar alrededor de la tripulación acurrucada junto a la cámara. Pero el arma se disparó cuando Baldwin apretó el gatillo unos minutos después, disparando un proyectil que impactó contra el director, Joel Souza, en el hombro y le dio a la directora de fotografía, Halyna Hutchins, en el pecho, matándola. El primer relato oficial del asesinato, que sacudió a la industria del entretenimiento y planteó preguntas sobre problemas de seguridad en el lugar de trabajo en producciones cinematográficas, se publicó el viernes por la noche en una declaración jurada presentada por el departamento del alguacil del condado de Santa Fe que buscaba registrar el rústico edificio de madera donde ocurrió el incidente sucedió. Un magistrado estatal concedió la solicitud, que incluye un examen del arma en busca de evidencia biológica, así como una revisión de cámaras, películas, tarjetas de memoria u otras grabadoras de video que puedan proporcionar información sobre el caso. Baldwin ha cooperado con los investigadores, dijo un portavoz del departamento. No se han presentado cargos por el caso. Si bien la presentación de cinco páginas proporciona muchos detalles logísticos básicos del accidente, deja muchas preguntas sin respuesta, a saber, cómo terminó una ronda de munición en un arma destinada a ser utilizada por un actor. El subdirector "no sabía que había balas reales en la pistola de apoyo", escribió el detective Joel Cano en la declaración jurada. El arma fue "colocada" en la bandeja por el especialista en armas de la película, o armero, junto con un cinturón de armas de estilo occidental utilizado en la escena. El detective Cano no dijo lo que dijo el armero a los investigadores que llegaron al balneario de Bonanza Creek, donde se estaba filmando la película. La directora de fotografía que perdió la vida, Halyna Hutchins, que tenía 42 años, estaba sentada frente al director Souza, observando cómo se desarrollaba la escena cuando el proyectil la golpeó, dijo la Policía. El armero "recibió el arma de utilería después de que fuera disparada por el actor Alec Baldwin" y "luego sacó la carcasa gastada" del arma antes de entregársela a la policía, escribió el detective Cano. El Sr. Baldwin "vestía ropa al estilo del Viejo Oeste durante la filmación" y se cambió a su ropa de calle antes de entregar su disfraz al técnico de pruebas del departamento, escribió. "Esta ropa parecía tener manchas de sangre", agregó el detective Cano.