Dios me ha dado permiso de seguir existiendo: Paquita

Ciudad de México.- Paquita la Barrio reapareció en redes sociales y mandó unas palabras, en las que agradeció haber superado algunos problemas recientes de salud.

"Les agradezco muchísimo a toda esa gente que ha estado al pendiente mí pero ya vieron, me escape, no sé si del cielo o del infierno, no sé, realmente no les puedo decir, pero Dios me ha dado permiso de seguir existiendo.

"No quiero que dejen de creer en mí, los quiero mucho, les mando un abrazo a cada uno de ustedes, hasta pronto", dijo

La intérprete de "Rata de dos Patas" mandó un mensaje por medio de un audio, luego de que el martes emitió un comunicado en el que decía tener un desequilibrio en su salud, situación que la llevó a cancelar una presentación en la Alcaldía Cuauhtémoc que se daría el fin de semana pasado.

El representante de Francisca Viveros Barradas informó que la cantante se encontraba recuperándose de un desequilibrio en su salud por lo que tendría que cancelar algunas presentaciones en vivo y desmintió que se encontrara en un estado grave.

Desde hace algunos meses Paquita experimenta complicaciones en su salud, en el mes de enero se dio a conocer que debía guardar reposo y canceló una presentación ya que no podía caminar.

En esa ocasión ofreció disculpas al público y a la promotora del evento que se realizaría en Moroleón, Guanajuato y explicó que fue debido a un tratamiento médico que debía estar en recuperación por dos o tres semanas.