Dio María José espectáculo con sabor a sensualidad

Ciudad Juárez— Al ritmo de ‘Las que se ponen bien la falda’ y con una explosiva coreografía, María José arrancó con su espectáculo en el Teatro del Pueblo de la Feria Juarez 2021 en el segundo día de actividades.

Ante más de 5 mil 500 personas, la cantante originaria de la Ciudad de México y de 45 años no defraudó a su público con sus grandes éxitos y fiel a su estilo, una mezcla de energía, alegría y romance.

Brillante, con un traje plateado que deslumbró al público, ‘La Josa’ y su grupo de bailarines cimbraron el escenario con ‘No soy una muñeca’ en el primer bloque musical.

Luego de sus primeras dos melodías la exintegrante de Kabah agradeció al público por su presencia y por estar nuevamente en esta frontera.

El romanticismo llegó en el segundo bloque musical. Primero con ‘Adelante corazón’, uno de sus más grandes éxitos, con el que cantó con la ayuda del público. Luego ‘Frente a frente’ se escuchó a todo pulmón para continuar con la velada musical.

El sabor y el toque de sensualidad llegaron a la noche con ‘Derroche’, incluido con un cambio de vestuario azul de la cantante, que una vez más encendió el escenario.

Con ayuda de la tecnología, ‘La Josa’ sorprendió a una fan a distancia, pues uno de los espectadores realizó una videollamada a su mamá y pasó el teléfono a la artista, que luego de saludar y una charla en la videollamada, cantó ‘El Amor Manda’ para el público y para Esther, quien fue la persona que recibió la llamada.

Por supuesto que los éxitos como ‘No soy una señora’, ‘Ya no me acuerdo más de ti’, ‘Lo que tenías conmigo’, entre otros, no faltaron la noche de este viernes, en la Plaza de la Mexicanidad.