Los Angeles — HBO dominó el miércoles las nominaciones a los premios Emmy, con el trío de élite de "Sucession", "The White Lotus" y "The Last of Us" combinándose para un asombroso total de 74 menciones, pero el tema que oscurece el panorama es la huelga de guionistas en curso y la posibilidad de que los actores puedan unirse a ellos en tan sólo un día.

"Succession" y su dinastía privilegiada y disfuncional encabezó a todos los nominados al Emmy en su cuarta y última temporada con 27, incluida la categoría de mejor serie de drama, que ganó en dos de los últimos tres años. Obtuvo tres nominaciones a mejor actor de una serie de drama, con Brian Cox, Jeremy Strong y Kieran Culkin quienes recibieron nominaciones por interpretar a hombres del clan Roy, y Sarah Snook con una nominación a mejor actriz. La serie también llevó a cuatro nominaciones para sus actores de reparto.

PUBLICIDAD

Las nominaciones sugirieron que HBO todavía puede dominar los premios a lo mejor de la TV, incluso cuando los servicios de streaming se han apoderado de gran parte de la televisión de élite, aunque la distinción es cada vez más borrosa, con un gran segmento de espectadores viendo "Succession" y las otras ofertas del canal de cable en el servicio de streaming ahora conocido como Max.

Diversidad a la baja

Este no fue un año fuerte para la diversidad de los Emmy, las categorías principales fueron dominadas por programas con elencos mayoritariamente blancos. Pascal, quien nació en Chile, es el primer latino nominado como mejor actor de una serie de drama en más de dos décadas, fue el único nominado minoritario en cualquiera de las categorías de series dramáticas.

La representación fue más fuerte en las categorías de comedia, donde la estrella de ascendencia mexicana y puertorriqueña Jenna Ortega de "Wednesday" de Netflix fue nominada a mejor actriz.

Los actores negros de "Abbott Elementary" de ABC fueron nuevamente un punto alto para la diversidad de los Emmy y para los canales de televisión abierta que de otro modo estarían ausentes en la terna.

La creadora de la serie, Quinta Brunson, fue nominada a mejor actriz, mientras que Ralph y Janelle James fueron nominadas a mejor actriz de reparto, al igual que Ayo Edebiri por "The Bear".

A Netflix le fue mejor en la categoría de series limitadas, donde "Monster: The Jeffrey Dahmer Story" y "Beef" lograron 13 nominaciones cada una.

Más de un año después de su muerte, Ray Liotta fue nominado a mejor actor de reparto en una serie limitada o película para televisión por "Black Bird" en Apple TV+.