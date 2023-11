Dicen adiós al Arqui Benavides

Monterrey, México.- Tras dos meses de una batalla por su salud que lo obligó, muy a su pesar, a ausentarse de su programa Telediario Institucional, ayer murió el arquitecto Héctor Benavides, a los 82 años de edad.

Su familia dio a conocer la noticia poco antes de las 16:00 horas a través de la red social X.

Más tarde Multimedios, casa laboral del comunicador, difundió la noticia y dedicó un programa especial de varias horas sobre su trayectoria.

"Con profunda tristeza comparto que nuestro adorado papá, el arquitecto Héctor Benavides, acaba de fallecer, rodeado del amor de su familia y en paz. Te extrañaremos por siempre papá. Familia Benavides Mier", fue el mensaje de la familia del conductor. No se reveló las causas de su deceso.

Por decisión familiar, el comunicador fue despedido anoche en su hogar. Lo sobreviven su esposa Tere y sus hijos Lissy, Héctor, Marcelo, Juan Carlos y Vale.

Benavides cursó la carrera de arquitectura, de ahí que todos lo conocieron como "El Arqui", pero la comunicación y el entretenimiento fueron su pasión y profesión por casi 60 años.

En marzo y en septiembre de este año, obtuvo dos reconocimientos de Guinness World Records: el primero por "la carrera más larga como locutor de noticias", por 54 años y 176 días de informar a la comunidad, y el segundo por "la carrera más larga como presentador de noticias de televisión", con 48 años y 53 días al aire.

Luego del reconocimiento de septiembre, sufrió un padecimiento que lo llevó a dejar su noticiero.

SUS INICIOS

La figura de Héctor Benavides resultaba muy familiar para los televidentes regiomontanos, pues durante 60 años estuvo a cuadro, pero su carrera como locutor es más amplia, pues desde adolescente inició en la desaparecida Radio Alameda", escribió Genaro Saúl Reyes, catedrático y crítico cultural, en su cuenta de Facebook.

En los años 60, la imagen de Benavides empezó a ser cotidiana en el programa de TV Campeones de la Nueva Ola, junto a la desaparecida María Eugenia Llamas "La Tucita", dijo el experto en cultura popular.

Después estuvo al frente de la emisión musical Clan del Martillito, por Canal 10 de la Cadena Televisora del Norte.

Entró a Estrellas de Oro (hoy Multimedios) y condujo programas musicales en XERG y XEIZ.

"Al iniciar las transmisiones el Canal 12, de Estrellas de Oro, se integró a su cuerpo de locutores y condujo el programa musical Martes Fresa y luego formó parte del grupo de conductores del programa infantil Cinelandia, con Enrique González, Lacho Pedraza y (Ricardo González) Cepillín".

Además, en la primera gran época de la lucha libre en la Monumental Monterrey, Benavides narraba los combates para Canal 12.

Pero el público lo recordará al frente del noticiero de las 19:00 horas y del programa dominical Cambios, de los que fue titular por décadas.

"Criticado por muchos; alabado por muchos más, 'El Arqui' o 'El Arqui Benavides' para una gran cantidad de televidentes, miembros en su mayoría de clases marginales, era el enlace con las autoridades para dar a conocer sus casos, sus problemas", agregó el también escritor.

Durante la pandemia, el comunicador, autor de siete libros, trasmitió su noticiero desde la biblioteca de su casa.

LAMENTAN SU MUERTE

Compañeros, colegas y discípulos lamentaron su muerte, y reconocieron su trayectoria.

"Lamento profundamente el fallecimiento de mi querido maestro, amigo y compañero de televisión Héctor Benavides. Todavía el miércoles pasado nos mantuvimos en contacto. 'Poco a poco saliendo del bache. Confío en que Dios no me abandonará' me dijo", compartió Gilberto Marcos en su cuenta de Facebook.

Martha Zamarripa, compañera de Benavides por casi 20 años, destacó su compromiso social.

"Muy querido por todos nosotros en Monterrey. Un buen hombre con una enorme vocación de servicio", expresó.

La conductora María Julia Lafuente lo despidió en sus redes reconociéndolo como una figura paterna.

"Nos toca despedir a un pilar y nada de lo que diga alcanzará para describir el cariño, amor y gratitud a alguien a quien considero mi maestro y una figura paterna".

Hoy despedirán sus restos en un servicio abierto al público en las Capillas del Carmen.

Mañana miércoles se realizará una misa de cuerpo presente en la Catedral de Monterrey.