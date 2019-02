Dice no a ‘La Voz’

Ciudad de México— Mucho se ha dicho sobre los coaches que estarán en ‘La Voz México’ la cual será producida ahora por TV Azteca.

En ese sentido el canal de Youtube ‘Vaya Vaya’ publicó que una de las posibles protagonistas era Thalía quien rechazó la oferta de la televisora del Ajusco por no llegar a un acuerdo.

“Déjenme contarles mi fuente cercana a la empresa Tv Azteca me llega con este chisme de que ya había rumores de que Thalía podría ser coach en Azteca (...) sin embargo la semana pasada no llegaron aun “, dijo Gerardo Escareño.

Verónica Castro también estuvo contemplada para la emisión, aunque también rechazó la oferta para regresar a Televisa y ser parte del jurado de ‘Pequeños Gigantes’.