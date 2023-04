Dice Maribel Guardia que tuvo 'una visión' con su hijo

Ciudad de México.— La actriz Maribel Guardia compartió que tuvo una visión de su hijo Julián Figueroa en el que la abrazaba y le transmitió tranquilidad.

"Estaba muy mal, me levantaba y me temblaban las piernas, temblaba toda y el otro día tuve una experiencia increíble porque estaba en el rosario de Julián y cerrando los ojos empecé a rezar y a rezar y vi a Juián, fue algo que transformó en ese momento el dolor que tenía tan grande.

"Lo vi lleno de luz con una sonrisa increíble y me abrazó y sentí toda la luz y la felicidad que él sentía", dijo la actriz afuera del teatro al que regresó para dar funciones de la obra Lagunilla mi Barrio.

La también cantante dijo que este 'encuentro' transformó el sentido de dolor que tenía y le dio fuerza para continuar su vida y sus proyectos.

"Julián me abrazó tres veces, se veía pleno, lleno de luz, veías su pelo pero con luz, con formas de luz, irradiaba, me daba vueltas y me abrazaba, para mí esa fue la manera en que mi hijo me dijo:'no te preocupes mamá estoy bien', mejor que nosotros.

"Me dio otro sentido del dolor porque ahora, claro que estoy triste, pero no como estaba, es una tristeza diferente, por no verlo", explicó.

Guardia agradeció una vez màs las muestras de cariño de parte de sus colegas y pùblico, incluso aseguró que se ha tomado tiempo para responder mensajes.

"El otro día me metí a redes sociales, es que había 16 mil comentarios, estaba yo en la madrugada y empecé a contestar y tanta gente que ha perdido un hijo como yo que me hizo sentir... que algunos les contesté porque tenía que hacerlo para que no se sintieran tan solas y tan mal, pero bueno.

"Eso le habría gustado a mi hijo verme bien, verme entera y ese regalo que me dio, ese abrazo de luz que me dio, traspasó mi tristeza a otro lugar, ahora ya no le tengo miedo a la muerte", expresó.

Durante su regreso, Guardia recibió una ovación por parte del público y sus compañeros cuando hizo su primera aparición en el escenario, lo cual la conmovió hasta las lágrimas.