Dice Courtney Love que Pitt la vetó de 'El Club de la Pelea'

Guadalajara, México.— Courtney Love afirma que Brad Pitt la despidió de la película clásica de culto El Club de la Pelea (1999), después de que ella rechazó su idea de interpretar a su difunto esposo Kurt Cobain en una película biográfica.

La cantante de la banda Hole, de 58 años, compartió sus quejas contra la estrella de Babylon, de 59, en un nuevo episodio del podcast WTF de Marc Maron, donde compartió cómo originalmente iba a dar vida al personaje de Marla Singer, que finalmente interpretó Helena Bonham Carter.

Sin embargo, después de rechazar la oferta de Pitt de interpretar a Cobain en una película, Love recibió una llamada telefónica del director de El Club de la Pelea, David Fincher, quien supuestamente la dejó ir del proyecto.

"Me despidió porque no dejé que Brad interpretara a Kurt", contó Courtney.

Cabe destacar que una fuente cercana a la película le dijo a Daily Mail que la cantante nunca fue realmente considerada para el proyecto.

"Hace casi veinticinco años, Courtney Love hizo una audición para un papel en El Club de la Pelea, un papel que nunca le ofrecieron en ningún momento. No te pueden despedir por un trabajo que no conseguiste. Es bien sabido que los papeles no los deciden otros actores sino el director", apuntó la fuente.

Durante el podcast, Love hizo hincapié en que el papel ya era suyo.

"Conseguí el papel, así que los abogados llamaron a los abogados, este es mi papel", dijo.

Luego, la ex esposa de Kurt Cobain recordó el momento en que habló con el director Gus Van Sant, quien le presentó la idea de Pitt sobre interpretar al líder de Nirvana, quien se suicidó a los 27 años en 1994.

"Habíamos hecho todas estas lecturas de mesa, había ido a trabajar en privado con David, y recibo esta llamada telefónica y es de Gus Van Sant, quien estaba desayunando con Brad Pitt. Él me dijo que Brad quería hacer una película sobre música.

Love, que en ese momento estaba saliendo con el coprotagonista de El club de la Pelea Edward Norton, compartió que su novio no podía intervenir y volver a contratarla.

"Edward llega a casa, comienza a sollozar, su madre acababa de morir, por lo que estaba muy permitido, pero dijo: "¡No tengo el poder!"

Más tarde recibió una llamada de Fincher, quien supuestamente la despidió de la película.

'Mi teléfono fijo sonó y era David Fincher. Sabía que iba a ser él. Por cierto, Dios bendiga a Helena Bonham Carter. Ella es un genio. Nunca he visto esa película... Y sí, me despidió porque no dejé que Brad interpretara a Kurt".

La intérprete de temas como "Malibu" o "Doll Parts" agregó que más tarde Pitt continuó su búsqueda de hacer una película sobre Kurt Cobain a través de su productora Plan B, pero que ella se negó.

El Club de la Pelea, basada en la novela del mismo nombre de Chuck Palahniuk, fue lanzada en 1999 por 20th Century Fox y sigue a un oficinista que sufre de insomnio (interpretado por Norton) y un temerario fabricante de jabón Tyler Durden (interpretado por Pitt) que comienzan una pelea clandestina.

Mientras tanto, Marla, a quien se suponía que interpretaría Love, es la protagonista femenina de la película y el interés amoroso de Durden.