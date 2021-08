Diagnostican a Christina Applegate con esclerosis múltiple

Ciudad de México— La actriz Christina Applegate, de 49 años, anunció este martes en su cuenta de Twitter que hace algunos meses sus médicos le diagnosticaron esclerosis múltiple.

"Ha sido un viaje extraño. Pero he recibido tanto apoyo de personas que conozco que también tienen esta condición", continuó la protagonista de la serie Dead To Me. "Ha sido un camino difícil. Pero como todos sabemos, el camino sigue adelante. A menos que algún idiota lo bloquee".

"Como uno de mis amigos que tiene EM dijo: 'nos despertamos y tomamos la acción indicada'. Y eso es lo que hago", añadió Applegate al tiempo que pidió privacidad mientras lucha contra el diagnóstico.

La ex coprotagonista de Married with Children ha enfrentado varios problemas de salud a lo largo de los años, incluido un diagnóstico de cáncer de mama en 2008, seguido de una mastectomía doble.

Posteriormente le extirparon los ovarios y las trompas de falopio en 2017 como medida de precaución, ya que porta la mutación del gen BRCA1 que causa una mayor riesgo de desarrollar cáncer; también padeció una menopausia inducida por cirugía en 2018, y lleva una larga batalla contra el insomnio.

En abril de 2018, Applegate le dijo a la revista People que sentía una gran responsabilidad con sus fans de ser abierta y honesta sobre su salud.

"Si tienes una voz para hacerlo, y nosotros como actores tenemos la suerte de tener esta plataforma para decir: 'Soy como tú, no puedo dormir, me siento como una mierda la mayor parte del tiempo, pero quiero que se sientan bien y no se avergüencen y obtengan información al respecto para que puedan tener una mejor calidad de vida '", indicó en aquella ocasión.

Applegate, madre de la pequeña Sadie, de 10 años, al principio dudaba en hacer público su diagnóstico de cáncer, pero finalmente decidió aprovechar su voz como celebridad.

"Cuando hablé por primera vez sobre mi cáncer de mama no quería hablar de ello, pero tenía que hacerlo, porque las mujeres jóvenes lo estaban contrayendo y la gente no lo entendía", señaló la actriz.

"No entendían que las mujeres de 36 años tenían cáncer de mama, o las mujeres de 28 años lo tenían también, y optaban por no hacerse una resonancia magnética cuando tenían un alto riesgo debido al costo. Mi activismo salió a la luz".