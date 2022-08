Devorada por Hollywood

AP | A fines de la década de 1990, pasó a ser una de las actrices más populares de Hollywood, con apariciones constantes en portadas de revistas y películas de alto presupuesto. Solo en 1997, actuó junto a Johnny Depp como su esposa en "Donnie Brasco" y con Tommy Lee Jones en "Volcano", y formó parte del elenco de la película original "I Know What You Did Last Summer" ("Sé lo que hiciste el verano pasado"). | Originaria de Ohio, Heche saltó a la fama en la serie de NBC "Another World", en la que trabajó de 1987 a 1991. A finales de la década de 1990, acaparó titulares por su historia de amor con la presentadora de televisión Ellen DeGeneres, en una época en que las relaciones homosexuales no solían hacerse públicas en Hollywood lo que le costó trabajos en la industria del espectáculo en aquellos años.

Pocas actrices representan de forma más cruda y triste los estragos de la fama como Anne Heche. Su muerte a los 53 años anunciada de forma insistente durante una semana entera -se encuentra en "muerte cerebral" a la espera de desconectar el soporte vital- tras un fatal accidente de coche se ha convertido de repente en el epílogo de una vida entera perseguida por el ruido y por los accidentes. Actriz excepcional Su capacidad para la comedia quedó clara cuando literalmente humilló (en el mejor y menos doloroso de los sentidos) a Harrison Ford en Seis días y siete noches. Aquella, hablamos de 1998, era una comedia romántica. Heche poseía la gracia de las actrices que brillan en la memoria del espectador. Porque con su mera presencia, con su luminosidad de pelo corto, se empeñaba en que ataras cabos. Su fotogenia tímida y a la vez sensual remitía al cine de toda la vida, no exactamente al clásico, sino a ese cine en el que los actores y actrices -fueran más o menos guapos, tuvieran más o menos talento- eran parte de la familia. Todos estábamos convencidos por entonces, al final de los 90, que Anne Heche había llegado para quedarse. De hecho, no había producción grande, pequeña, Heche estaba ahí y era cuestión de tiempo que acabara por enamorarnos. En el ojo del huracán Pero algo pasó. Pasó Hollywood. Pasó el peor Hollywood. Pasó eso tan irrenunciable del Hollywood tóxico y malo como es su afición a los titulares aparatosos. De repente, la perdimos de vista en el cine y pasamos a encontrárnosla en las revistas que brillan. Anne Heche dejó de ser esa actriz prometedora que tanta gracia nos hacía y que nos encontrábamos en todos lados, para ser simplemente carne de cañón. Era la novia de Ellen DeGeneres. Resulta que salió del armario en una entrevista con Oprah. Resulta que se iban a casar en cuanto los matrimonios gays fueran legales. Resulta que Hollywood la canceló. Resulta que se separó en el año 2000 tras tres años de compromiso fotografiado, televisado y radiado las 24 horas del día. Resulta que se volvió a casar. Pero primero con el cámara Coleman Laffon y luego con el actor James Tupper. Dos hombres. Ya no era gay. Infancia traumática Y entre tanto llegó su libro de memorias y el panorama que describía en él daba alguna pista. Lo que ahí asomaba era una infancia traumatizada por un padre que abusaba de ella y una madre fanática que jamás reconoció abuso alguno. Seguimos viéndola en el cine a partir de entonces, pero de otra manera. Salía en Prozac nation (2001). Y en Birth (2004), la película de Jonathan Glazer que siguió a Sexy beast. Pero salía poco. O salía mucho en una infatigable procesión de películas para televisión que, la verdad, no iban a ningún lado. Perseguida por la fatalidad El cinco de agosto vino en accidente. Fue una persecución, un incendio y una explosión. Heche sufrió una "lesión cerebral anóxica severa", causada por una falta de oxígeno, cuando su automóvil se estrelló contra una casa en el área de Los Ángeles. "Este es un día triste. Les envío todo mi amor a los hijos, la familia y los amigos de Anne", dijo Ellen DeGeneres en Twitter en medio de informes sobre la grave condición de Heche. Ambas fueron pareja de 1997 a 2000. Los detectives que investigan el accidente dijeron que se encontraron narcóticos en una muestra de sangre tomada de Heche.