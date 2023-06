Detalla Shakira romance con Piqué en declaración por fraude

Ciudad de México.- Para defenderse en su caso por presunto fraude, Shakira reveló detalles sobre su relación con Gerard Piqué y su establecimiento en Barcelona.

La cantante colombiana dijo que aunque inició su romance con el ex futbolista en 2011, ella todavía no vivía en la capital de España, pues aún se estaban conociendo.

PUBLICIDAD

"En 2011, es cuando empiezo a salir con él, casi no nos veíamos. Tiene 23 años, diez años menor que yo", expresó Shakira en junio de 2019, según las declaraciones reveladas recientemente por El País.

La intérprete de "Antología" explicó que en esa época ella se encontraba constantemente de viaje y no tenía una vida estable. Y reiteró que, fue hasta 2015, cuando se radicó en España.

"Era una nómada, una persona sin raíces ni estabilidad. Es uno de los precios más altos que he tenido que pagar por mi carrera", aseveró.

Shakira, de 46 años, confesó que estaba tan enamorada del jugador del Barcelona que en uno de sus viajes pidió aterrizar brevemente para ver a su entonces amado.

"Sobrevolábamos Barcelona y pedí al piloto del avión si podía aterrizar brevemente solo para darle un beso a Gerard. Es lo más romántico que he hecho en mi vida. No sé si la Agencia me lo habrá computado como día en España", comentó.

Profundizando aún más sobre su relación con Gerard Piqué, la colombiana dijo que nunca se imaginó que fuera a terminar en algo serio con él, pues además de la diferencia de edad, sus carreras eran muy distintas.

"Futbolista, guaperas, con fama de Playboy. Era un loquito en esa época. Jamás me imaginé que iba a vivir en este país por ese niño con barba que estaba increíble, pero bueno, no más", aseveró.

La también intérprete de "Ciega, Sordomuda" declaró al inicio de su relación hubo celos e "inseguridad por ambas partes", especialmente porque aún había heridas abiertas por su antigua relación con Antonio de la Rúa.

Asimismo, dijo que otro motivo de discusión con Piqué fue el lugar de nacimiento de sus hijos, pues ella quería que su origen fuera en Estados Unidos, pero no fue así debido a que el futbolista estaba en plena temporada de LaLiga.

"Gerard tenía una relación bastante complicada con el Barça. Con Guardiola tenía una relación súper tensa, de 'te vas tú o me voy yo'. Era una situación que lo hacía sufrir muchísimo", comentó.

Cabe recordar que La Fiscalía de España acusa a Shakira por seis delitos fiscales contra la Hacienda por defraudar 14,5 millones de euros entre 2012, 2013 y 2014. Como condena, se exigen ocho años y dos meses de cárcel, así como un pago de multa de 23,7 millones.

Está previsto que el juicio inicie el 20 de noviembre.