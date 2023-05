Destrozan a Piqué tras compartir foto con Clara Chía

Ciudad de México.- Compartir el amor y el romance en redes es una práctica común, en especial en Instagram. Sin embargo, cuando los protagonistas de las imágenes están envueltos en escándalos, todo puede salir muy mal.

Eso le pasó a Gerard Piqué, quien este domingo compartió una fotografía inédita al aldo de su actual novia, Clara Chía. Y mientras en la imagen ambos se ven muy felices, la gente comenzó a criticarlos.

La fotografía en cuestión muestra a la pareja abrazada, con el futbolista sin playera y ambos sentados en un camastro. Junto a la imagen, Piqué colocó un emoji de un corazón color naranja.

De inmediato, la instantánea causó revuelo entre sus poco más de 22 millones de seguidores. La gran mayoría aplaudió la felicidad que presumen ambos, aunque muchos otros destrozaron al ex de Shakira.

"Se van a dejar y todos estamos esperando ese momento", señaló la usuaria @meli.martinez93. "Mientras él presume a su nueva mujer, Shakira presume a sus hijos y sus talentos", escribió otro internauta.

"La Cassio y el Twingo fingiendo que no les dolió", "Todo el mundo llorando con 'Acróstico' y él Clara- mente no entendió nada" y "No quiero generalizar, pero las mujeres muestran fotos con sus hijos, y los hombres con su nueva novia. A las pruebas me remito", son algunos de los comentarios negativos que recibió Piqué.

Muchos de estos hacen referencia a la canción "Acróstico", el más reciente sencillo de Shakira, en la cual de nueva cuenta hace referencia a la polémica relación que tuvo con el español, aunque prefiere dedicar gran parte de los versos a su labor de madre y al amor a sus pequeños, Milán y Sasha.