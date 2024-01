'Destierran' serie de Nicole Kidman en Hong Kong

Agencia Reforma | Para los espectadores de Hong Kong, los dos primeros capítulos aparecieron como 'actualmente no disponibles' Agencia Reforma | Para los espectadores de Hong Kong, los dos primeros capítulos aparecieron como 'actualmente no disponibles' Agencia Reforma | Para los espectadores de Hong Kong, los dos primeros capítulos aparecieron como 'actualmente no disponibles'

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Ciudad de México.- En el punto álgido de las restricciones por el COVID-19 en Hong Kong, el gobierno dio a Nicole Kidman y a varias otras personas una rara exención de las semanas de cuarentena hotelera requeridas para los viajeros para que pudieran filmar una serie sobre el malestar de los expatriados privilegiados. Esa serie de Prime Video, Expatriadas, protagonizada por Kidman, emitió sus dos primeros episodios la semana pasada en lo que se describió como un lanzamiento mundial. Para los espectadores de Hong Kong, aparecieron como "actualmente no disponibles". Se desconocen los motivos. Amazon Studios declinó hacer comentarios. Un portavoz del Gobierno de Hong Kong dijo que había facilitado la filmación de algunas escenas callejeras en Expatriadas, pero no quiso comentar sobre el "arreglo operativo de las empresas individuales". La serie se estrena después de varios años de transformación en la ciudad, territorio chino. Hong Kong estuvo en gran medida cerrado al mundo durante tres años de restricciones pandémicas, y el discurso y la disidencia se vieron severamente restringidos después de que un movimiento de protesta masivo fuera aplastado en 2019. Basado en la novela de Janice Y.K. Lee, "The Expatriates", sigue a tres mujeres estadounidenses que viven en el Hong Kong más libre de 2014. Las protestas callejeras que exigían elecciones más democráticas ocuparon las principales carreteras de la ciudad durante meses ese año. Las escenas del programa representan manifestaciones de ese movimiento, conocido como la "Revolución de los Paraguas". En 2019, Hong Kong se vio nuevamente arrasada por meses de protestas masivas, que en ocasiones se tornaron violentas, y Beijing impuso una ley de seguridad nacional en la ciudad al año siguiente. En 2021, las autoridades promulgaron una ley que permitía a los censores prohibir la proyección de películas consideradas "contrarias a los intereses de seguridad nacional". Aunque la ley de censura no se aplica directamente a la transmisión en línea, los episodios de otros programas con discursos políticamente sensibles están notablemente ausentes de los servicios de transmisión en línea en la ciudad. Dos episodios de Los Simpson, uno que ridiculiza los esfuerzos de censura del gobierno y otro que hace referencia al "trabajo forzado" en China, no están disponibles en el servicio de streaming Disney+ en Hong Kong. Tenky Tin Kai-man, ex presidente de la Federación de Cineastas de Hong Kong, sugirió que los productores podrían haber decidido no estrenar Expatriadas en Hong Kong para evitar infringir las leyes locales sobre la representación de protestas. En una entrevista con la BBC, la directora de la serie, Lulu Wang, dijo que había trabajado con equipos de abogados para determinar qué elementos relacionados con la protesta podían mostrarse y también que las escenas se habían filmado en Los Ángeles. Indicó que estaba preocupada por las consecuencias que la producción pudiera tener para los residentes de Hong Kong que trabajaron en ella. "También hay que hacerlo de manera responsable, y hay mucha gente que está trabajando en ello y que vive en Hong Kong", dijo. "Pero era muy importante para mí poder mostrar con mucha precisión este momento particular de este año en Hong Kong". Cuando se filmaba Expatriadas, los viajeros a Hong Kong debían permanecer en cuarentena durante semanas en un hotel. A Kidman y cuatro miembros de la tripulación se les concedió una exención, dijo el gobierno en ese momento, para realizar "trabajo profesional designado", describiéndolo como necesario para la economía local. El trato especial enfureció a los residentes, quienes lo vieron como injusto y un ejemplo del tipo de privilegio que el programa dijo que analizaría. La exención también fue criticada en su momento por legisladores de Hong Kong, incluido Michael Tien, quien cuestionó públicamente por qué se daba a Kidman un trato excepcional. Ayer, Tien dijo que no importaba que el programa no fuera accesible en Hong Kong porque la esperanza era que el poder estelar de Kidman pudiera elevar la estatura de Hong Kong en otros lugares. "Es más importante que la serie se transmita en el extranjero que en Hong Kong". PUBLICIDAD