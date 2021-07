Destapa Kiss sus claroscuros en el documental 'Kisstory'

Ciudad de México— A cinco décadas de arrancar con su imperio del rock, la historia del grupo KISS será contada por primera vez sin filtros a través de su documental Kisstory, que se estrenará este 21 y 22 de agosto, a las 22:00 horas, por A&E.

"Decidimos hacer algo diferente así que no está endulzado; no es todo miel sobre hojuelas y esas cosas. Queremos mostrarles que todo viaje, y más uno que ha durado tanto tiempo, tiene muchos percances en el camino, porque así es la vida.

"La vida no es sólo lo bueno, sino también lo malo, y esa honestidad en este documental es algo que nos enorgullece, incluso con lo negativo", explicó el músico Gene Simmons en conferencia virtual.

En la producción, dividida en dos transmisiones, se verá reflejada la leyenda que los cuatro integrantes de la banda han construido; sin embargo, para este material hablarán tanto de sus logros como de sus mayores desafíos, como la salida de Ace Frehley y Peter Criss.

"El peor momento fue cuando desafortunadamente nos dimos cuenta que no puedes conducir un auto con dos llantas ponchadas. Lo más triste y difícil fue darnos cuenta de que los cuatro miembros originales no continuarían en todo el viaje y que teníamos que divorciarnos de As y Peter.

"Por tres ocasiones diferentes los trajimos de vuelta y aún así no funcionó, y es triste que ahora que estamos acercándonos a los 50 años, no estén aquí para disfrutar de ese éxito.

Simmons contó que se les preguntó a Frehley y Criss si querían ser parte del documental y del actual tour de la agrupación, aunque ambos dijeron que no; no obstante, añadió que a pesar de la negativa tanto él como los otros integrantes los aman y que siempre serán parte de su familia.

A la espera de retomar su gira por el mundo, KISS End Of The Road World Tour, una vez que la pandemia lo permita, el legado de los famosos está lejos de culminar, pues ya preparan un crucero exclusivo por Las Bahamas para fans vacunados, además de una película junto a Netflix que se centrará en sus orígenes, dirigida por Joachim Rønning.

"Lo más importante es ser honestos con los fans, decirles toda la verdad y nada más que la verdad, y en este camino han habido historias maravillosas pero también tristes, sobre los miembros y el consumo de drogas y alcohol, tiempos buenos y malos.

"Lo más importante que le debemos a los fans es la verdad, y este documental cuenta toda la historia de la banda con toda la verdad, la buena y la mala", destacó el fundador.