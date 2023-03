Despliegan sus alas

CIUDAD DE MÉXICO 05-Mar-2023 .-El icónico desfile Victoria's Secret Fashion Show regresará después de cuatro años sin realizarse, debido a varias polémicas alrededor de la compañía, su concepto y a la pandemia por Covid-19, en una nueva etapa en la que, aseguran, están comprometidos con defender a las mujeres y mostrar los cambios que ha tenido la compañía.

Durante una llamada con inversionistas de la empresa, realizada el viernes, Timothy Johnson, director financiero de Victoria's Secret, dijo que la marca está buscando renovar el show anual.

"Vamos a seguir apoyándonos en el gasto de marketing para invertir en el negocio, tanto en la parte superior del embudo como también para respaldar la nueva versión de nuestro desfile de modas, que llegará este año", prometió el empresario.

En un comunicado de Victoria's Secret & Co., replicado por medios como Variety y The New York Post, se informó que la firma "siempre está innovando e ideando en todas las esferas del negocio" para priorizar a sus clientes y reforzar su compromiso de "defender las voces de las mujeres y sus perspectivas únicas".

En noviembre de 2019, el desfile de Victoria's Secret se canceló en medio de varias controversias en torno a la marca. También fueron golpeados por una importante disminución de sus ventas y polémicas respecto a la falta de inclusión en sus campañas.

La compañía enfrentó más reacciones violentas, en febrero de 2020, luego de un informe de The New York Times, en el cual se acusaba a L Brands, la empresa matriz, y al ex director de marketing, Edward Razek, de crear una "cultura de misoginia, intimidación y acoso" dentro de la compañía.

En el documental Victoria's Secret: Ángeles y Demonios (2022), dirigido por Peter Berg y Matt Tyrnauer, se expusieron testimonios de CEOs y ex modelos que muestran una realidad detrás del imperio de moda y belleza. A lo largo de tres episodios, disponibles en la plataforma Hulu, se plantea que Les Wexner, presidente y ex director ejecutivo de Victoria's Secret, era amigo de Jeffrey Epstein, depredador sexual y socio comercial de la marca, quien habría usado su relación para atraer mujeres jóvenes con el falso pretexto de reclutarlas.

En julio del año pasado, la marca de lencería aceptó que proyectaron una cultura tóxica de la belleza femenina y estigmatizar los cuerpos que podían representar a su firma, pero que dieron paso a una era de cambio.

Victoria... ¿para la inclusión?

Tras el anuncio de su show renovado, la cantante Lizzo reflexionó sobre si los cambios habían sido de raíz o simplemente por las críticas que recibieron.

"Esta es una victoria para la inclusión por el bien de la inclusión. Pero si las marcas comienzan a hacer esto sólo porque han recibido una reacción violenta, ¿qué sucederá cuando las 'tendencias' cambien nuevamente? ¿Los directores ejecutivos de estas empresas valoran la verdadera inclusión? ¿O sólo valoran el dinero?", cuestionó la intérprete de "To Be Loved (Am I Ready)".

En 2021, la compañía quiso cambiar su estrategia y ser inclusiva trayendo a modelos de tallas distintas. También invitó a celebridades, que no son modelos, para que participaran en su campaña . Se sumaron Megan Rapinoe, futbolista y activista de la comunidad LGBTQ+; Priyanka Chopra Jonas, actriz y empresaria nacida en India y esposa de Nick Jonas, y Valentina Sampaio, modelo transgénero.

Su historia

El desfile anual inició en 1995, aunque se televisó por primera vez en 2001 en las cadenas CBS y ABC, con la intención de elevar sus ventas y funcionó como plataforma para modelos como Naomi Campbell, Adriana Lima, Heidi Klum, entre otras.

Artistas como Maroon 5, Katy Perry, Jay-Z, Kanye West, Harry Styles, Taylor Swift, Rihanna, Justin Bieber, Bruno Mars y Justin Timberlake se han presentado durante el Victoria's Secret Fashion Show.