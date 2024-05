Desnuda 'Gasoline Rainbow' a la generación Z

Ciudad de México.- A los hermanos Bill y Turner Ross no les pasaba por la cabeza la idea de construir un retrato de los "centennials" cuando bosquejaban su película Gasoline Rainbow. Exponer sus miedos, sueños y metas, les salió sin querer.

La cinta indie, que llegará a la plataforma Mubi mañana, ha sido recibida con aclamación entre la crítica. El medio Indiewire la encumbró al calificarla como la "respuesta de la generación TikTok a Jack Kerouac".

Los Ross sueltan una risa cuando se les recuerda que los emparentaron con el icónico escritor de "En el Camino", emblema de la llamada Generación Beat, que definió los años 50 del siglo pasado. Eso sí, tanto su cinta como la novela de Kerouac narran aventuras juveniles canónicas por las carreteras estadounidenses.

"Nunca dijimos: 'Haremos una película que defina a una generación'. Además, no somos generación Z, ¿cómo habríamos podido hacerla? Nos enfocamos en llenar nuestra película con personas que nos agradaban y preparar circunstancias para que brillaran", dice Turner en un encuentro con medios.

"Es lindo ser mencionados en el panteón de dioses como Kerouac, pero nosotros no nos colocaríamos ahí", completa Bill.

Los Ross (Bloody Nose, Empty Pockets, 45365) suelen desafiar las fronteras entre la ficción y el documental. En Gasoline... reclutaron a un grupo de chicos de Oregon salidos de secundaria, trazaron algunas líneas básicas de un road trip... y los liberaron para interactuar con el paisaje y sus personajes.

"Tenemos un gran muro con inspiración fotográfica, sobre los puntos emocionales que deseamos alcanzar en el rodaje. Pero después todo es libre. La magia ocurre cuando logramos cosas que jamás habríamos podido escribir", explica Turner.

Tony Aburto, Micah Bunch, Nathaly Garcia, Nichole Dukes y Mikai Garcia, sus actores-personajes, utilizan sus nombres verdaderos y personalidades genuinas. También sus reacciones más naturales ante los encuentros que tienen mientras el paisaje cambia por el parabrisas.

"Es más interesante para nosotros elegir estrellas del mundo real que contratar estrellas de cine. Ahí afuera hay un montón de gente interesante, con historias únicas. ¿Lo que hacemos es ficción o no ficción? No me importa un carajo. Son historias geniales, es lo que intentamos", menciona Bill.

La camioneta llena de chicos en busca de diversión deambula por el noroeste estadounidense. Los Ross eligieron esos diversos territorios por la mitología cultural y estadounidense que existe a su alrededor.

"Es muy cinematográfico: My Idaho Privado, Los Goonies, Cuenta Conmigo, las películas de Kelly Reichardt, Gus Van Sant...", enumera Turner.