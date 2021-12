Desmiente Charly López haber abusado de Ingrid Coronado durante su matrimonio

Ciudad de México.— Tras la disputa que tiene Charly López con Ingrid Coronado por la casa que compartieron cuando fueron pareja, el exGaribaldi mencionó en rueda de prensa que no le debe nada y, al contrario, que todo se pagó en tiempo y forma a la conductora.

"La demanda que me está haciendo, está cometiendo un delito la señora porque está diciendo que yo no le pagué esa casa y ese documento ya apareció, más otro documento que tengo que ella me entregó ella a mí de un notario. Entonces yo no sé si está mal asesorada o qué está pasando, no sé qué pasa porque no entiendo la reacción que ha tenido Ingrid hacia conmigo, tal vez porque he sido muy tranquilo”

Charly comentó que no le gustaría que Ingrid Coronado tuviera que pisar la cárcel por una supuesta falsedad de declaración.

"Yo no quiero ver a la gente enferma, yo no quiero ver a la gente en la cárcel, y menos a la madre de mi hijo. Me quiere ver, pero si ven la demanda, o sea, me pide las perlas de la Virgen, o sea, gastos, cosas, rentas. Es muchísimo, más que el valor de la casa porque me quiere dejar en la calle”.

Por otra parte, dijo desconocer una segunda una segunda demanda por parte de Ingrid Coronado, quien al parecer declaró ante las autoridades que Charly López abusó sexualmente de ella mientras vivían juntos.

"No la he visto la demanda, pero creo que está utilizando un arma muy poderosa para las mujeres que realmente han sufrido de violación. Que no se me hace justo que esté utilizando esto, porque si hubiera pasado esto hace 17 años, por qué no me demandó, por qué no hay una denuncia ante el Ministerio Público”

Incluso, reveló que Ingrid Coronado sí tuvo momentos muy fuertes con hombres que la maltrataron.

De los otros que yo sé que la trataron mal y que se fue a vivir con él, no tengo porqué decirlo. Y que se la llevaron a vivir a Tecamachalco y que a los dos meses se regresó porque el amigo sí la golpeaba y sí se drogaba, y sí sabía yo todo eso, ¿por qué no sale y le tira mala onda a esa gente que le ha tirado mala onda, que realmente la golpeó, que realmente la trató mal? Y sí lo sabía porque ella me lo dijo”, finalizó.