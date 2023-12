Desmenuzan al Julio Iglesias más humano

Ciudad de México.- Julio Iglesias tiene muchas historias por contar, y aunque se rehúsa a escribir su biografía, no tiene inconveniente en que aparezcan ciertas publicaciones sobre él, como "Nuestro Julio".

Escrito por el biógrafo Javier León Herrera y producido por el periodista Juan Manuel Navarro, el volumen está basado en la idea y experiencia de Teresita Ávila, quien fue presidenta del club de fans del cantante español, así como su confidente y asistente.

Además, cuenta con prólogos de Poncho Lizárraga y Mara Patricia Castañeda.

Ávila es una cubana exiliada que llegó a Los Ángeles, California, en los años 80 y fue muy cercana al intérprete de "Hey" y "Por el Amor de una Mujer" por más de dos décadas, contó Navarro, en entrevista.

"Un día le dice: 'Teresita, deberías escribir un libro sobre mi vida'. Se lo decía desde el principio, y, después de un tiempo, ella se queda un poco fuera de comunicación con él, aunque ella sigue en contacto.

"Cuando (Teresita) le dice 'lo voy a hacer', Julio le dice, palabras más, palabras menos: 'Bueno, Teresita, pero asegúrate de que en el libro vas a decir de todas mis mujeres, no vayan a pensar que yo sea... la palabra 'gay', jugando, quiero que cuentes que yo soy un mujeriego'. Pero Julio dijo 'no lo va a hacer, se me hace que no lo va a hacer'", apuntó Navarro.

De este modo comenzó la aventura de recopilar experiencias y anécdotas, lo cual iniciaron en plena pandemia Navarro y León Herrera tras una conversación que sostuvieron justo en marzo del 2020.

Ávila, explicaron, fue una de las principales contribuyentes para que el ídolo español, de 80 años, diera sus primeros pasos en el mercado angloparlante y una promotora incansable de su música y su trabajo.

"Lo que hacemos en el libro, como hilo conductor, ponemos la vida de ella y también la de Julio Iglesias. Es la vida de ambos, a la par. Todo lo que ella supo, lo que ella escuchó, lo que ella vio, es lo que está narrado.

"No es sólo una historia de vida muy peculiar, sino la parte detrás. Entra México y la importancia que tuvo este País para su desarrollo. Hay dos capítulos dedicados en especial a la parte de Julio y su desarrollo en México", comentó León Herrera.

En el volumen, ya a la venta en distintas librerías y en sistemas digitales, hay contrastes anecdóticos, como el lado filantrópico del ganador del Grammy, así como el de cotilleo y chisme, por ejemplo, mencionar a sus mujeres.

"No hay un solo fan que no tenga una anécdota parecida, similar (al buen trato del cantante con sus seguidores)... Ha sido un artista tan claro que tenía que dedicarle tiempo al estudio de grabación, de los fans, conciertos...

"Hay un chavo de El Salvador, de 19 años, que le dio por acercarse a Julio, por medio de una página, hablándole de sus intereses universitarios y le ha pagado toda la carrera universitaria", añadió el autor.

Y no se diga de las anécdotas que Iglesias, ex portero del Real Madrid, contaba entre los 80 y 90, cuando aseguraba que había tenido más de mil mujeres o que incluso había perdido la cuenta.

"Yo era muy amigo de Andrés García, en paz descanse, y creo que bromeaba con él y le preguntaba quién tenía más mujeres, y decía: 'Creo que tú, paisano, Julio', y una vez que he coincidido con él dice que ha tenido miles", comentó León Herrera.

"Julio decía que tenía más de 2 mil mujeres, y Andrés dijo que más, y cuando entrevisté a Luis Miguel le decía '¿quién ha tenido más?'. Y responde: 'Yo he tenido más que los dos'", completó Navarro.