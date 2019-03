¡Deslumbrante! Pese a enfermedad

Nueva York— Selma Blair apareció en la fiesta del Oscar organizada por Vanity Fair, la noche del domingo, luciendo un vestido translúcido de Ralph & Russo y un bastón personalizado forrado de piel negra acharolada.

Fue su primer evento público desde que anunció, en octubre pasado, su diagnóstico de esclerosis (EM) múltiple, una enfermedad crónica y a menudo paralizante que afecta al sistema nervioso central.

En una entrevista transmitida el martes en ‘Good Morning America’, Blair, de 46 años, conversó con la conductora Robin Roberts sobre cómo vive con la enfermedad, que ha afectado su habilidad para hablar y le dificulta caminar.

La actriz de cintas como ‘Juegos Sexuales’, ‘Legalmente Rubia’ y ‘Hellboy’ reveló que había estado padeciendo síntomas al menos desde que nació su hijo, en 2011.

Narró que hizo su mejor esfuerzo para lidiar con la intensa fatiga, angustia emocional y pérdida de control sobre su cuerpo. Sin embargo, fue hasta agosto del año pasado que la enfermedad le fue diagnosticada formalmente.

“Estaba siendo una madre excelente, pero me estaba matando. Entonces, cuando recibí el diagnóstico, lloré con un dejo de alivio. Pensé: ‘Qué bien, podré hacer algo al respecto’’’.

Blair ha dado muestras de optimismo y confianza desde que reveló al millón de personas que la siguen en Instagram que padecía esclerosis múltiple.

“Estoy discapacitada. A veces me caigo, se me caen las cosas. Mi memoria se nubla. Y mi lado izquierdo pide instrucciones de un GPS dañado. Pero lo estamos haciendo”.

“Y me río y no sé exactamente que haré, pero daré lo mejor de mí. Estoy en el punto más álgido, pero pretendo brindar esperanza a otros, incluso a mí misma”, escribió entonces.

En su post también agradeció tener un trabajo, la serie de Netflix ‘Another Life’, así como el apoyo de los productores y la encargada del vestuario, Allisa Swanson, quien la ayuda a vestirse cuando su cuerpo no le responde.

Cuando incontables medios hicieron eco de su publicación, la actriz se sintió preocupada pues no sabía si alguien querría contratarla después.

“No sé si creía en mí misma o ambicionaba seguir actuando antes de mi diagnóstico. Y ahora que sí quiero no sé si ya es demasiado tarde”, dijo en entrevista con la revista Vanity Fair.

Y podría serlo, pues de acuerdo con una resonancia magnética que le hicieron, tiene 20 lesiones en el cerebro que le provocan desde dolor de cuello hasta vértigo, pérdida de sensibilidad en la pierna, ansiedad y depresión.

En ‘Good Morning America' Blair señaló que sufre disfonía espasmódica, un trastorno que dificulta el control de los músculos en la laringe y provoca que su voz sea titubeante. Pero para mucha gente que padece esclerosis múltiple, sus palabras se escucharon fuerte y claro.