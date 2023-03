Deslumbran en Hollywood

La revista Vanity Fair presentó a 12 famosos que asegura estarán vigentes durante mucho tiempo. Son considerados jóvenes y potentes estrellas, han comenzado su camino en Hollywood y demostrado con sus actuaciones lo que valen. Según la revisa son considerados de esa manera “por ser cautivadores y ambiciosos en pantalla y estar en constante evolución en sus vidas”

Conoce algunos de los actores y actrices que se encuentran en la lista.

Florence Pugh

Una de las nuevas estrellas de la gran pantalla Florence Rose Pugh es una actriz inglesa. Hizo su debut actoral en el 2014 en la película dramática The Falling y ganó reconocimiento en 2016 por su papel protagónico en Lady Macbeth, ganando un Premio de Cine Independiente Británico.

En 2019 protagonizó dos películas que confirmaron su importancia en el cine de la nueva generación: Midsommar y Mujercitas, por esta última fue nominada a mejor actriz de reparto en el Oscar.

Austin Butler

La carrera cinematográfica de Butler dio un giro radical cuando en 2019 se le confirmo que sería el nuevo Elvis Presley

Austin Robert Butler es un actor estadounidense de 31 años nacido en california, comenzó su carrera en series de adolescentes como Hannah Montana y Zoey 101.

La filmografía de Butler es corta, la mayoría siendo proyectos independientes o de terror. Sin embargo, tras 10 años de Carrera al fin está consiguiendo reconocimiento y ha conseguido ganar el Globo de Oro por su papel en Elvis.

Ana de Armas

Ana es una actriz cubana de 34 años, a los 16 obtuvo un resonante éxito cinematográfico con el film “Una rosa de Francia”, salto al éxito con la serie ‘’el internado’’ y le abrió las puertas del cine. En 2014 empezó a trabajar en estados unidos, donde hizo 3 filmes en poco tiempo, en 2021 se volvió una chica bond y en 2022 interpreto a Marilyn Monroe en la película biográfica Blonde película que le dio una nominación al premio Oscar como mejor actriz.

Keke Palmer

Lauren Keyana "Keke" Palmer es una cantante y actriz estadounidense, conocida por protagonizar la película de 2006 Akeelah and the bee y por interpretar a True en la serie de Nickelodeon True Jackson, VP.

Keke Palmer es una figura reconocida dentro de los Estados Unidos y gracias a su participación en Nope, está alcanzando nuevos públicos. Su gran personalidad, talento y sentido del humor la colocan entre las preferidas de la audiencia.

Cuenta con una extensa trayectoria artística que le ha permitido ganar premios tales como el NAACP, el BET Young Stars y el Primetime Creative Arts Emmy.

Aaron Taylor-Johnson

Es un actor británico de 32 años, inició su carrera en edad infantil apareciendo en series de tv, debuto en el cine con la cinta Tom & Thomas. En 2009, finalmente obtuvo el papel principal para la cinta Nowhere Boy (2009), donde interpretaba a un joven John Lennon, gracias a este papel consiguió el protagónico de Kick Ass, papel que lo lanzó al estrellato mundial. Posteriormente participo en numerosos proyecto y fue reconocido por su papel en la cinta Animales Nocturnos (2016), pues le valió una nominación a los Globos de Oro en 2017.

Emma Corrin

Emma-Louise Corrin es una actriz británica, su repertorio cinematográfico aun es corto, sin embargo, gano reconocimiento por interpretar a Diana, princesa de Gales, en la cuarta temporada de la serie de Netflix The Crown. Gracias a esta recibió el premio Globo de Oro a la mejor actriz en una serie de drama en 2020.

Jonathan Majors

Jonathan es un actor estadounidense. hizo su debut en febrero de 2017en una miniseries, saltó a la fama después de protagonizar el largometraje independiente The Last Black Man in San Francisco. En 2020, obtuvo un mayor reconocimiento por interpretar a Atticus Freeman en la serie de televisión de HBO Lovecraft Country y actualmente tiene un papel en Marvel como Kang el Conquistador.

Selena Gómez

Selena Marie Gomez es una cantante, actriz, directora y empresaria. Inicio su Carrera como actriz a los 10 años, se convirtió en una chica Disney, consiguiendo la fama internacional con el papel protagónico en los hechiceros de Waverly Place. Siguió su Carrera como actriz y a la vez como cantante, su primer álbum Kiss & Tell logro un disco de oro.

Sin duda es una figura con mucha Carrera, fundo su marca de cosméticos Rare beauty y actualmente trabaja en la serie “Solo asesinatos en el edificio”.

Julia Garner

Julia Garner Foster es una modelo y actriz estadounidense. saltó a la fama gracias a su participación en la exitosa serie Ozark, de Netflix que la hizo ganadora de tres Premios Emmy.

También se ha convertido en un ícono de la moda, ha caminado por la rampa de Balenciaga en la Semana de la Moda de París y realizado campañas publicitarias para Miu Miu y Kate Spade.

Jeremy Allen White

Jeremy White comenzó como bailarín (Jazz, ballet y claque), a los 13 años descubrió su amor por la actuación. Tuvo varias apariciones en Tv a los 15 años, su carrera despego con su papel de Phillip “Lip” de la serie Shameless

Actualmente protagoniza la serie The Bear.