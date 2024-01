Deslinda SAG-AFTRA a Baldwin de caso 'Rust'; señala a armera

Associated Press | Las armas de fuego se proporcionan para su uso en el set bajo la supervisión de profesionales expertos responsables del funcionamiento seguro Associated Press | Las armas de fuego se proporcionan para su uso en el set bajo la supervisión de profesionales expertos responsables del funcionamiento seguro Associated Press | Las armas de fuego se proporcionan para su uso en el set bajo la supervisión de profesionales expertos responsables del funcionamiento seguro

Ciudad de México.- Luego de que Alec Baldwin fuera acusado nuevamente por el homicidio involuntario de la directora de fotografía Halyna Hutchins, el Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA) emitió un comunicado para deslindar al actor del caso de presunto uso negligente de arma de fuego en su contra. El sindicato de actores se pronunció sobre las acusaciones contra el famoso, reiterando que la labor de un actor no es ser un experto en armas, refutando la presunta negligencia por parte del protagonista de Rust, en los cargos presentados el pasado 19 de enero. "Se trata de una evaluación incorrecta de los deberes reales de un actor en el set", menciona el comunicado al respecto. "El trabajo de un actor no es ser un experto en armas de fuego o en armas. Las armas de fuego se proporcionan para su uso en el set bajo la guía de múltiples profesionales expertos directamente responsables del funcionamiento seguro y preciso de esas armas de fuego", explicó el SAG-AFTRA. Después de deslindar la responsabilidad del actor en el caso, el sindicato alegó que el uso de municiones debe realizarse siempre bajo la custodia de un armero profesional, "calificado y con experiencia que esté a cargo de todo el manejo de las armas de fuego en el set", añadiendo que entre sus "deberes se incluyen "inspeccionar el arma de fuego y el cañón antes y después de cada secuencia de disparo" y "revisar todas las armas de fuego antes de cada uso". Por lo anterior, la institución aseguró que los actores no deben ser, obligatoriamente, expertos en armas, ya que la Comisión Conjunta de Seguridad de la Gestión Laboral ha estipulado en la industria del entretenimiento, los lineamientos a seguir en los sets para que exista la protección de todos los involucrados en un proyecto. "Los artistas se entrenan para actuar y no se requiere ni se espera que sean expertos en armas ni experiencia en su uso. La industria asigna esa responsabilidad a profesionales calificados que supervisan su uso y manejo en todos los aspectos". "Cualquier persona a la que se le entregue un arma de fuego en el set debe recibir capacitación y orientación sobre su manejo y uso seguro, pero toda actividad con armas de fuego en un set debe realizarse bajo la cuidadosa supervisión y control del armero profesional y del empleador", finalizó. Alec Baldwin solicitó un juicio rápido El actor acusado de homicidio involuntario por un disparo mortal en el set de rodaje de Rust, solicitó este miércoles un "juicio rápido" ante el tribunal de Nuevo México que lleva el proceso. Baldwin fue acusado la semana pasada por la muerte, registrada en 2021, de la directora de fotografía, Halyna Hutchins, con quien se encontraba mientras ensayaban algunas escenas del western. La corte solicitó a Baldwin presentarse virtual o presencialmente para responder por el cargo antes del 1 de febrero, según documentos legales a los que AFP tuvo acceso. Los abogados Luke Nikas y Alex Spiro, argumentaron que la solicitud tiene el fin de "minimizar el vilipendio público y la sospecha y evitar los riesgos para probar su inocencia que a menudo surgen tras un largo retraso en el enjuiciamiento". El actor ya había sido acusado hace un año por el caso, pero la Fiscalía retiró los cargos en abril argumentando que surgieron "nuevos hechos" que demandaban "más investigación y análisis forense". De acuerdo con la nueva acusación, un gran jurado concluyó que hay causa probable contra Baldwin, bien sea por uso negligente de un arma de fuego, o por falta de precaución. De ser considerado culpable en Nuevo México, Baldwin podría enfrentar una pena de hasta 18 meses de cárcel. La armera de la cinta, Hannah Gutierrez-Reed, también fue acusada de homicidio involuntario y manipulación de evidencias por la muerte de Hutchins. La joven, cuyo juicio está previsto para febrero, se declaró no culpable.