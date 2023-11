Desentrañan defectos y virtudes de Pedro Infante en bioserie

Ciudad de México.- Era un ídolo y el rey del pueblo; era el gran cantante y el actor que todos querían; era el amante ideal y un mujeriego nato.

Además de eso, Pedro Infante era un hombre con tantos defectos como virtudes y desde el primer episodio de su bioserie queda expuesto como tal.

En Se Llamaba Pedro Infante, que estrena este 1 de diciembre en ViX, Mario Morán encarna a la estrella de la música vernácula que se mató a los 39 años el 15 de abril de 1957 en una aeronave que él mismo pilotaba.

Esto es narrado en el primer episodio, el cual se transmitirá al aire en Las Estrellas mañana, después de El Noticiero.

"Pedro era el grande, y seguirá siendo el grande. Hasta hoy es una leyenda que está viva, todos sabemos de Pedro y es un personaje que será parte de nuestra cultura popular. Le conocemos lo bueno, lo malo, lo no tan bueno y es cómo lo debemos entender, como una persona.

"Yo no estaba seguro de hacerlo, me parecía un peso mayor, y al final lo acepté porque sí me marcó, y me obligó a pensar en personajes distintos", platicó Morán en entrevista.

Esta producción estuvo a cargo de Rubén Galindo y contó con Ana Claudia Talancón como María Luisa León, la única esposa oficial de Infante; Julio Bracho, como Antonio Matouk, el mánager del cantante sinaloense; Leticia Huijara, como doña Cuca, mamá del también actor; Daniela Álvarez, en el papel de Irma Dorantes; y Carlos Gatica, encarnando a Jorge Negrete.

En la bioserie de ocho episodios, en los que se exponen teorías conspiratorias sobre la muerte de "El Ídolo de Guamúchil", así como sus romances, pleitos de faldas y su deseo de ser reconocido por el gremio del cine, para compensar sus carencias afectivas.

"Creo que hacer a María Luisa me da un espacio de pensamiento sobre lo que era el papel de la mujer en ese entonces, y, sobre todo, el lugar que ella se ganó y que no le dieron.

"Me sentí muy afortunada de tener este peso, esta responsabilidad, porque no es sólo cómo te vistes y cómo haces y cómo caminas, sino entender su pensamiento, su época y asumirlos. Ella peleó, sudó, luchó", señaló Talancón.

Por esto, el personaje de Ana Claudia genera rencor y empatía al exigir sus derechos como la esposa legítima, que en la vida real recibió malos tratos de los allegados al ídolo.

También se aborda lo que hoy sería un tema de escándalo nacional, la vinculación amorosa de un hombre mayor (Infante), con una menor de edad, como lo fue la actriz Irma Dorantes, lo que en ese momento era muy común.

"La historia es sobre un hombre que hizo de todo con tal de complacer a su pueblo, que hizo todo por cantar y ser aceptado, pero va hacia su intimidad, hacia lo que sucedía cuando dejaba el escenario y se metía a su casa.

"No es solamente contar lo que conocíamos de él, sino profundizar en su soledad, en su deseo de ser aceptado, en su necesidad de ser querido y por eso lo vemos con mujeres. Era el ídolo del pueblo", destacó Galindo, también showrunner del la bioserie.

En Se Llamaba Pedro Infante hay desnudos parciales de los protagonistas, acusaciones de muertes e intervenciones relacionadas con los altos mandos políticos de la época, los cuales despiertan sospechas y ponen a pensar si el motivo de muerte de Pedro fue una imprudencia de él o si en realidad fue consecuencia de los vínculos con personajes corruptos.

"Pedro era un hombre que no tenía miedo a nada. No decía que no a nada. Y eso lo hizo temerario e imprudente. Al principio lo vemos como una persona un poco desenfrenada, que no piensa mucho, y por eso fue todólogo", destacó Morán.