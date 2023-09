Desea Zuleyka Rivera modernizar el 'Universo'

Si la ex Miss Universo Zuleyka Rivera dirigiera el certamen, lo haría evolucionar a una mezcla que amalgamara, con equilibrio, belleza y conciencia social.

"Sí, si tuviera el poder, la oportunidad, lo haría. Sin perder la esencia de los concursos de belleza y cómo comenzaron, pero no enfocarlos sólo en eso. Siento que el mundo es más allá de eso. Una se da cuenta con la madurez y la experiencia de la vida", consideró en entrevista la boricua, quien portó la corona cuando tenía 18 años.

Última ganadora de su país, recordó que, durante su reinado en 2006, con tan sólo al viajar por el mundo y conocer lo duro que es ser mujer en diversas latitudes, ella misma dejó de sentirse bella.

"Fue un golpe grande en cuanto a conocimiento, a mis 18 años, entender, internalizar tantas situaciones a nivel internacional, fue un choque", dijo.

"Me sentía fea en el sentido de... ¿por qué estamos dándole énfasis al pelo, al cabello, a la figura, a cómo me veo, cuando en realidad hay otros problemas en los que debemos alzar nuestra voz y tratar de enmendarlo?", agregó.

Rivera, quien proviene de Cayey, un municipio de apenas 50 mil habitantes, ve ahora con expectativas y curiosidad algunos cambios que ha tomado la organización del concurso.

Para la próxima edición, que se llevará a cabo el 18 de noviembre en San Salvador, podrán participar mujeres embarazadas, casadas y madres.

"El concurso, en años muy, muy atrás, de la forma en que comenzó, fue por trajes de baño, por la seguridad de una mujer enseñando su cuerpo, pero ahora esta inclusión yo creo que trae otra perspectiva.

"Cuando participé tenía 18 años y ni por mi mente pasaba ser madre en aquel momento. Ahora que soy madre, sé que eso marcó un antes y un después de la persona que era y la que soy, la forma en la que veo la vida. Entiendo que es muy atractiva la propuesta", sostuvo.

Tras el hito de Miss Universo, Rivera ha cultivado una carrera al frente de la pantalla en la televisión latina de Estados Unidos, principalmente como presentadora.

Como actriz, ha aparecido en algunas telenovelas (El Dragón, de 2019, la más reciente), y como modelo, lideró el video de "Despacito", canción de Luis Fonsi, uno de los más vistos de todos los tiempos.

En estos momentos, a sus 35 años, adelantó, pretende dar un giro radical a cómo el mundo la conoce y contribuir al cambio social detrás de las cámaras.

"Seguiré con la oportunidad de seguir saliendo en pantalla, porque es algo que me apasiona, pero quiero producir y dirigir, empezar a hacer producciones que en verdad me llenen el alma, con temas sociales, que a lo mejor son tabú, porque la gente no habla mucho de ellos o la gente lo barre debajo de la alfombra.

"Creo que es mi manera de hacer un aporte, creativamente", expresó Rivera, quien siente especial sensibilidad en temas como la violencia, la protección a los niños y el impulsar el feminismo.

La puertorriqueña participa en estos momentos en el reality Secretos de las Indomables, del servicio de streaming Canela TV, donde la gente puede conocerla más allá.

"Me he tenido que preguntar a mí misma si serle leal a mis valores, mi persona, mis prioridades, a todo lo que me define como persona. Indomable es nunca dejarse manipular", describió.