Desea Lapillus cantar en español para sus fans hispanos

Ciudad de México.- Las chicas de Lapillus se ganaron el corazón de sus seguidores mexicanos, quienes las han impulsado para crecer como grupo de K-Pop femenino, por lo que quieren cantar en español.

Lapillus, cuyo significado es "joya que cambia de color según la dirección de la luz", está compuesto por Shana, Ha Eun, Bessie, Seo Won, Chanty y Yue.

"Nos sentimos apoyadas, respaldadas y amadas por los fans mexicanos. Empezar a cantar en español sería una manera de retribuirles un poco de ese amor que nos dan. Por eso lanzamos nuestra primera canción en español, 'Ulala', y quisimos venir a México para cantarla en vivo con todo y performance", dijo Seo Won, en entrevista.

Lapillus interpretó "Ulala" en el reciente Kamp Fest del Palacio de los Deportes. Sin embargo, antes del festival las chicas fueron recibidas por sus lapis (sus fans) en el aeropuerto y donde les entregaron bolsas con dulces típicos mexicanos, muñecas lele, cartas y pulseras, entre otras muestras de cariño.

No es la primera vez que el grupo canta en español. El año pasado, hizo una versión del himno dominicano "WOW BB", tema de Natti Natasha, El Alfa y Chimbala, en colaboración con TFN. Por su parte, Chanty lanzó una versión en español de "Part of Your World", canción original de la película La Sirenita, de Disney.

Lapillus debutó el 20 de junio de 2022 con el sencillo "HIT YA!", bajo la empresa MLD Entertainment.

"'HIT YA!' es una canción que muestra el resultado de que trabajamos duro para crear un performance, nos preparamos mucho para lograr la coreografía. 'HIT YA!' es como construir los cimientos de nuestro futuro en canciones como 'Gratata', la cual fue la siguiente que hicimos", confesó Chanty.

Las seis chicas -tres coreanas, una japonesa, una argentina-filipina y una estadounidense- forman un grupo multicultural con el que han forjado una buena amistad.

"Ser un grupo multicultural nos complementa, porque venimos de diferentes culturas y conocemos más sobre ellas. Aprendemos mucho de nosotras mismas", aseguró Ha Eun, la integrante más joven del grupo.

Al tener raíces argentinas, Chanty creció viendo telenovelas gracias a su mamá y Thalía fue su modelo a seguir, por lo que durante su formación como cantante, la intérprete de "Amor a la Mexicana" fue una inspiración.

"En Filipinas las telenovelas son muy populares. Veía que Thalía era una actriz, pero también cantaba y gracias a ella supe que quería ser cantante. Thalía tiene una parte muy especial en mi carrera, por eso no pierdo la esperanza que en el futuro, si existe la oportunidad, podamos colaborar con ella", añadió Chanty.

Uno de los sueños de Yue es conseguir una colaboración con la colombiana Karol G. "Amo a Karol G y su voz. He estado escuchando sus canciones, en especial 'S91'", resaltó Yue.