Desea dignificar a la mujer

Ciudad de México–Aún no da el sí para su próximo proyecto cinematográfico, pero Yalitza Aparicio tiene claro que sólo aceptará personajes que dignifiquen a la mujer.

“He leído muchos guiones, he estado al pendiente de lo que llega para mí y no me quiero apresurar a aceptar algo. Me gustaría interpretar a mujeres fuertes, que dignifiquen al género, que no sean clichés, que no vayan con los estereotipos”, dijo en entrevista la actriz nominada al Oscar por su actuación en ‘Roma’.

“Estoy muy agradecida con los ofrecimientos que llegan, pero por el momento no he recibido nada concreto para hacerlo. Pero sí, sí quiero continuar actuando y desarrollando mi carrera”, admitió.

Convertida en la figura femenina del año por el fenómeno mediático en que se convirtió, la originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, confesó que aunque su vida ha cambiado, ella sigue siendo tímida.

“Sigo siendo, pero ya me manejo con más seguridad; antes me daba pena moverme en eventos muy grandes, y ahora creo que ya me siento más en confianza, ya me sé manejar mejor”.

La actriz recibirá en estos días las llaves de la ciudad de Panamá, en el marco del Festival de Cine de ese país.

“Disfruto mucho esta parte de mi trabajo, que es viajar, me gusta conocer lugares, distintas formas de vida”, exclamó.

También acudirá a Italia a un festival fílmico aún no revelado.

El sitio que no ha visitado desde hace dos meses es su casa, en Tlaxiaco.

“Es que no he podido ir, ha sido mucho trabajo; viajar, cumplir con mis compromisos, seguir y seguir. Digo, aquí en Ciudad de México me quedo en un departamento, y no sé si me quedo aquí o voy a otro lugar, pero sí, allá sigue estando mi hogar”.