Desde Londres para la frontera: The Vaccines concluye Tecate Supremo

Ciudad Juárez- Desde Londres, Inglaterra, y por primera vez en Ciudad Juárez, llegó la banda de indie rock The Vaccines al Tecate Supremo para cerrar la segunda edición del festival ‘indomable’ justo en la madrugada del domingo 7 de abril.

Después de más de 12 horas de música continua con 16 artistas y agrupaciones, el Parque El Chamizal despidió el evento musical al ritmo de los temas que presentaron Justin Young en voz y guitarra, Freddie Cowan en la guitarra, el islandés Árni Hjörvar en bajo, Timothy Lanham en teclado y guitarra, y Yoann Intonti en batería.

Luego de la exitosa presentación de Los Caligaris de Argentina y después de que se escuchara en el escenario Tecate la pieza ‘Tocata y fuga en re menor’ de Johann Sebastian Bach, seguida por ‘Dancing Queen’ de ABBA, The Vaccines salió ante el público, rodeados por luces de color rojo, para tocar ‘Your Love Is My Favourite Band’, ‘Teenage Icon’, ‘I Always Knew’, ‘Dream Lover’ y ‘Wetsuit’.

“Estamos muy felices por estar en Juárez. Es muy emocionante estar en un lugar nuevo”, dijo el vocalista y continuó cantando los éxitos de la banda ante el público que, aunque no numeroso en comparación con otros conciertos, se quedó de pie hasta el final a pesar de la sensación térmica que a la 1:30 de la madrugada marcaba los 16 grados centígrados.