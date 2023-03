Desde la comodidad del sofá

Esta es una recopilación de lo que llega esta semana a la televisión, los servicios de streaming y las plataformas de música y videojuegos.

CINE

PUBLICIDAD

“El estrangulador de Boston”

- Keira Knightley y Carrie Coon interpretan a las reporteras estadounidenses del Boston Record Loretta McLaughlin y Jean Cole, que conectaron varios asesinatos ocurridos en el área de Boston a principios de la década de 1960 con un único sospechoso al que apodaron el Estrangulador de Boston. El asesino en serie agredió sexualmente y mató al menos a 11 mujeres entre 1962 y 1964. El caso ha sido objeto de muchos libros y películas a lo largo de los años, pero la del guionista y director Matt Ruskin es la primera que se centra en los reporteros. "El estrangulador de Boston" se estrena en Hulu el viernes 17 de marzo.

"Money Shot: The Pornhub Story",

- Un nuevo documental en Netflix, "Money Shot: The Pornhub Story", que llega el 15 de marzo, analiza el fenómeno de Pornhub y las acusaciones de que la web pornográfica alojaba y se lucraba con vídeos de violaciones y sexo entre menores. Los realizadores hablan con abogados, empleados de Pornhub a los que se les dijo que "no pasaba nada" y trabajadoras sexuales para ahondar en el complejo tema. "Nuestra esperanza es que esta película genere conversaciones importantes sobre el sexo y el consentimiento, tanto en Internet como en el mundo", dijo la directora Suzanne Hillinger.

MÚSICA

"Bono & The Edge: A Sort of Homecoming, with Dave Letterman"

- Apropiado para el Día de San Patricio, se está preparando un montón de U2. "Bono & The Edge: A Sort of Homecoming, with Dave Letterman" se estrenará mundialmente en Disney+ el viernes 17 de marzo, el mismo día que U2 presenta "Songs Of Surrender", una colección de 40 canciones seminales de U2 de todo el catálogo de la banda irlandesa, regrabadas y reimaginadas. The Edge ha dicho que el proyecto "empezó como un experimento", pero rápidamente se convirtió en una "obsesión, ya que tantas canciones de los primeros tiempos de U2 se rindieron a una nueva interpretación". "I Still Haven't Found What I'm Looking For" tiene un aire vaquero y una inesperada electricidad honky-tonk. "Desire" tiene a Bono en lo alto de su falsete contra un dulcimer estridente y el efecto es hipnótico.

"Dinosaur"

- ¿Quizá te guste más el rock a la antigua usanza? No busque más, Theory of a Deadman, cuyo nuevo álbum es "Dinosaur". Ha sido producido por Martin Terefe y grabado en Suecia, en los Atlantis Studios, famosos por ABBA. La colección de 10 canciones del cuarteto formado por Tyler Connolly, Dave Brenner, Dean Back y Joey Dandeneau incluye el rockero tema del título, la canción de fiesta "Ambulance" -con la letra "cheap drinks/sticky floors/in my safe place"- y una reelaboración de la clásica canción "Just the Two of Us" con un matiz más oscuro llamada "Two Of Us (Stuck)".

TELEVISIÓN

"Ted Lasso"

- "Ted Lasso" regresa el 15 de marzo a Apple TV+ con todo el corazón, las frases hechas y las referencias a la cultura pop que los espectadores han adorado desde sus dos primeras temporadas. La serie, ganadora de un Emmy y protagonizada por Jason Sudeikis, Brett Goldstein, Hannah Waddingham y Juno Temple, se reanuda unos meses después del final de la segunda temporada. Sudeikis, cocreador de la serie, ha dicho que la tercera temporada es el final de esta historia, pero no ha dado una respuesta clara sobre si la serie podría tomar una nueva dirección, lanzar un spinoff o volver para otra temporada más adelante.

"Agent Elvis"

- A Elvis Presley le encantaban los cómics y ahora el fallecido cantante es la estrella de su propia serie de animación que llegará a Netflix. En "Agent Elvis", Presley -al que pone voz Matthew McConaughey- sigue siendo el Rey del Rock 'n' Roll, pero por la noche se pluriemplea como espía del gobierno. Kaitlin Olson, Johnny Knoxville, Niecy Nash y Don Cheadle también ponen voz a los personajes. Priscilla Presley, cocreadora y productora ejecutiva, se interpreta a sí misma. "Agente Elvis", que se estrena el viernes 17 de marzo, es el primer proyecto de animación para adultos del estudio responsable de "Spider-Man: Into the Spider-Verse". La serie es violenta, profana y cuenta con un chimpancé NSFW, por lo que definitivamente no es apta para niños.

"María Antonieta"

- Una nueva versión de "María Antonieta" llega a Masterpiece PBS el domingo 19 de marzo. Esta versión está protagonizada por Emilia Schüle, en el papel de una Antonieta adolescente que es enviada a Versalles para casarse con el futuro rey de Francia, interpretado por Louis Cunningham. PBS dice que esta "María Antonieta" cuenta la historia desde una perspectiva más moderna, centrándose en cómo la joven navegó por la política de la corte francesa, la presión para dar a luz a un heredero y dejó su huella en Versalles y en la historia. James Purefoy interpreta a Luis XV.

VIDEOJUEGOS

- Platinum Games cerró su trilogía de Bayonetta hace sólo unos meses. Pero ninguna saga de videojuegos termina de verdad, y el estudio ya está de vuelta con una precuela, Bayonetta Origins: Cereza y el demonio perdido. Cereza es una joven bruja marginada que invoca a un demonio llamado Cheshire que posee su peluche favorito. ¿Podrá Cereza ayudar a Cheshire a encontrar el camino de vuelta a casa? ¿Se convertirá realmente esta adorable niña en la extravagante luchadora que los fans conocen y adoran? ¿Podrá Platinum ofrecer una versión familiar de esta hiperviolenta franquicia? Descúbrelo el viernes 17 de marzo.