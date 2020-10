Desconoce a Damasco abogado de Juan Gabriel

/ El artista fronterizo reclamó a través de un programa de espectáculos el pago por un adeudo de 72 obras que supuestamente hizo por encargo del Divo de Juárez

La relación de amistad entre el muralista juarense Arturo Damasco y el legendario cantautor Juan Gabriel ya no sólo será recordada por el magno mural que el pintor plasmó en la avenida Juárez, sino también por las contundentes declaraciones que realizó el artista la semana pasada.

“Esto lo voy a decir en exclusiva. Se me encargaron estas 72 obras de las cuales sólo me pagó una pequeña parte Juan Gabriel. Yo confío en que la familia va a respetar este acuerdo que yo tuve con el señor Alberto”, dijo Damasco, de 36 años, en entrevista con el programa televisivo De Primera Mano.

“Juan Gabriel no alcanzó a pagarme. Yo me puse en contacto con Iván tiempo después de que falleció el señor Alberto. Él me pagó alrededor de 10 obras y me dijo que era lo que podía pagarme en ese momento y quedó en regresarme lo que no iba a comprar. Ya pasaron pues, cuatro años y quiero recuperar esto”, agregó.

En entrevista con El Diario de Juárez Guillermo Pous Fernández, abogado y albacea de los bienes de Alberto Aguilera Valadez, e Iván Aguilera, hijo y heredero universal de ‘El Divo de Juárez’, declaró que él se enteró de este reclamo mediante el programa televisión, pero que el muralista no se ha comunicado directamente con ellos para presentar una demanda formal.

“Nosotros como sucesión no hemos tenido ninguna clase de contacto con el señor. Él manifiesta que tuvo comunicación con Iván, lo cual yo desconozco”, aseguró y añadió: “Yo no conozco nada del trabajo del señor, ni de lo que dice haber trabajado con don Alberto y mucho menos de algún adeudo que pudiera existir”.

Hasta el cierre de esta edición, el muralista y licenciado en Artes Visuales por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), quien este año se mudó a la Ciudad de México, no respondió a las llamadas ni a los mensajes de El Diario para contar su versión de los hechos.

Según se sabe por lo que dijo en entrevista con el programa De Primera Mano, él sólo busca que se le termine de liquidar el trabajo que realizó durante más de un año o, bien, que se le regresen las obras que se supuestamente se encuentran en San Carlos y Cancún.

Damasco manifestó, además, que “también traté de respetar y es por eso que en todo este tiempo no dije nada, pero creo que es un buen momento para ponernos de acuerdo y recuperar lo justo (…) Es una obra para mi muy especial porque cada una de ellas fue un encargo y con cada ellas hay una historia que Juan Gabriel me encargó”.

Pous, por su parte, explicó que Damasco primero tendría que demostrar ante la autoridad competente que efectivamente llevó a cabo las obras, que se las entregó a Juan Gabriel y que se las tenía que cobrar y nunca se le pagaron: “Tendría que acreditar absolutamente todo, de otra manera para nosotros no existe ninguna clase de pendiente que tratar con este señor”, sostuvo.

Pintó 72 obras para Juan Gabriel

Durante la última entrevista de Arturo Damasco con El Diario en julio de este año, y hablando acerca de su trayectoria artística en la frontera y a nivel internacional, el artista fronterizo mencionó que pintó 72 obras para Juan Gabriel, entre dibujos y retratos murales, uno de ellos en la casa del artista en Cancún, así como una pintura para la contraportada del disco de Juan Gabriel ‘Vestido de Etiqueta’. Sin embargo, no habló acerca del adeudo.

En 2015 Damasco fue el encargado de elaborar en el edificio Morán de la avenida Juárez el mural de Juan Gabriel. En ese año, el artista dijo que el mismísimo Juan Gabriel fue quien eligió la imagen fotográfica de él en su etapa de juventud, además de que él también escribió de puño y letra la frase que acompaña la pintura.

Aunque no se sabe con exactitud cuándo o cómo comenzó la amistad entre los artistas, Arturo ha dado a conocer en distintas ocasiones que convivió bastante con el cantante antes de su deceso el 28 de agosto de 2016. En su cuenta de Instagram, por ejemplo, compartió en octubre de 2019 la imagen de una servilleta con un dibujo que ambos realizaron.

“En mi cumpleaños el 9 de junio del 2016, fui invitado a una comida en casa de Juan Gabriel. Llevándome la sorpresa que había un pastel y focos de navidad (en pleno verano) para celebrar mi día”, se lee en la descripción de la imagen.