Descarta Radcliffe cameo en nueva versión de 'Harry Potter'

Ciudad de México.- Daniel Radcliffe ha declarado que no tiene interés en participar en la próxima adaptación televisiva de Harry Potter, producida por Max.

El actor, de 34 años, expresó su emoción por ver el proyecto como miembro de la audiencia; sin embargo, descartó la posibilidad de hacer un cameo en la serie.

"No, no lo creo. No sé si funcionaría que hiciéramos algo al respecto", dijo en entrevista con E!

Radcliffe se mostró cauteloso al abordar si la producción se acercaría a él para participar en el proyecto, optando por no especular al respecto; "no me ocuparé de una hipótesis", aseveró.

Daniel, quien interpretó al famoso mago en la saga de películas basadas en los libros de J.K. Rowling, ha continuado su carrera en el cine y el teatro. Fue nominado al Premio Tony por el musical Merrily We Roll Along.

En abril de 2023 se convirtió en padre, producto de su relación con Erin Darke.

La nueva serie de televisión de Harry Potter se ha anunciado como una adaptación fiel de los libros originales, y se espera que llegue a la plataforma de streaming en 2026, según confirmó el director ejecutivo de Warner Bros., David Zaslav.

Hasta el momento, no se ha anunciado ningún casting para la serie.