Descarta César Bono amenazas hacia inquilina

Ciudad de México.- El actor César Bono rechazó que haya amenazado a una mujer que le adeuda 11 meses de renta de su casa, ubicada en el Municipio de Huixquilucan, Estado de México.

Reforma publicó que el histrión interpuso un amparo contra la resolución de un Magistrado del Estado de México que revocó una sentencia con orden de desalojo hacia la inquilina morosa, de nombre Jessica López.

Tras ello, en redes sociales trascendió que presuntamente López habría interpuesto una denuncia por amenazas en contra de Bono.

Sin embargo, el arrendador negó tal acusación y remarcó que López le pagó por adelantado la renta que cubría todo 2022, pero dejó de pagar las mensualidades desde enero de 2023 y hasta la fecha.

"Dicen que la amenacé, lo cual es una gran mentira, yo la vi dos veces, el día que me trajo dinero y una vez en el Juzgado; y en el Juzgado ella o su ex marido, te juro que no recuerdo cuál de los dos, dijo algo como 'este cuate necesita un levantón', y no por teléfono, si no estando yo ahí.

"Como decimos en México, esas son patadas de ahogado", declaró César Bono a Reforma.

Apuntó que no ha recibido alguna notificación sobre la supuesta denuncia en su contra.

Además de que detalló que no ha acudido a su domicilio, ubicado en La Herradura, donde sigue habitando Jessica López, pese a que es un inmueble de su propiedad.