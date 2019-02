Descalifican documental de Jackson

Ciudad de México – La empresa Michael Jackson Estate, que administra los bienes del fallecido cantante, calificó de vergonzoso al documental ‘Leaving Neverland’ de HBO en una misiva de 10 páginas, reportó Deadline.

HBO anunció que el filme se emitirá oficialmente el 3 y 4 de marzo en su red, el cual tuvo su estreno en el Festival de Cine de Sundance.

Luego del lanzamiento, la organización dijo que es una asignación de personaje tipo tabloide que depende únicamente de la palabra de dos perjuros.

En la carta que emitieron recientemente, los responsables del Michael Jackson Estate cuestionaron la legitimidad de las afirmaciones presentadas en el largometraje, al que llamaron como un programa sensacionalista unilateral.

Afirmaron que no fueron contactados por nadie involucrado en la cinta para proporcionarles opiniones sobre las respuestas y afirmaciones, las cuales dicen que son falsas, presentadas en el proyecto.

Añadieron que tampoco se consultó a nadie más que pudiera ofrecer evidencia para contradecir la premisa del documental, como su director, Dan Reed, admitió públicamente.

Declararon que estarían encantados de reunirse con HBO para discutir una solución, aunque la empresa respondió en otra misiva que no tienen intención de realizar un encuentro, y que no cambiarán su fecha de emisión de la cinta.