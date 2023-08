Desata Lana del Rey la histeria de su público en el Foro Sol

Ciudad de México.- "Dios les bendiga, Ciudad de México", fue el texto en pantalla con el cual Lana Del Rey recibió a su comunidad de leales fans, y luego se escuchó su voz leyéndolo. Sólo con esa frase, provocó gritos, alaridos e histeria. Llegó la estrella de la noche.

"¿No es hermoso estar aquí, en México?", preguntó la cantante, de 38 años, antes de abrir el recital del Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd Tour 2023 en el Foro Sol. Sonriente, cautivó a su público de manera instantánea.

Vestida de blanco, con aspecto de diva estilo vintage, y tal como ha impuesto moda, salió con un velo muy amplio del que se despojó a los 10 minutos, usándolo como parte de su performance, mientras era rodeada por seis bailarinas.

Botas blancas y brillantes, y moños negros y flores rojas sostenidas en diademas, ya con un velo corto, complementaron su inconfundible imagen de femme fatale, que puso a sus pies a 65 mil almas, cifra proporcionada por OCESA, en el primero de dos conciertos en dicho recinto; su estreno en dicho escenario.

Proyectaba un aura de sensualidad y provocación. Sin filtros, Lana del Rey se expuso ante su audiencia como es, justo en la línea de lo tímida e ingenuamente desafiante.

Cuando cantó "Arcadia" se sentó sobre el piano, al centro, con su músico de cabecera a cargo del instrumento. Se dejó llevar hasta simular un trance, del cual despertó cuando vio que por primera vez la multitud encendía sus luces.

"Eso es bellísimo, me lo llevo en la mente, siempre estarán presentes conmigo", tarareó al compás de la pieza.

Al concluir "Ultraviolence" descendió a la zona de la barricada frontal, compensando a los fans que llegaron desde la madrugada para verla lo más cerca posible. Ahí les dio autógrafos, les firmó playeras, se tomó selfies, les regaló flores. Más que eso: les repartió besos y hasta abrazos.

Lana Del Rey, de nombre real Elizabeth Woolridge Grant, protagonizó cualquier cantidad de videos del recuerdo para los que alzaban sus dispositivos, sonorizados en directo con algunas de sus canciones más reproducidas en streaming o buscadas en la web, como "Chemtrails Over the Country Club" y "Hope Is a Dangerous Thing for a Woman Like Me to Have-But I Have It".

Venerada por cada admirador presente, bastantes de ellos vestidos de blanco, con velos, flores y lentes de corazón, a la cantautora y modelo le arrojaron tres peluches caracterizados, una Bandera de México, flores y hasta una botella de tequila. Le coreaban "Lana, hermana, ya eres mexicana" y ella trató de repetirlo muy cerca de ellos.

"Muchas gracias, amo los regalos", dijo, y volvieron a gritarle, más fuerte: "¡Lana, hermana, ya eres mexicana!".

"A&W", "Young & Beautiful" y "Bartender" calentaron los ánimos de la audiencia gracias a una figura cuyo poder radicó en la potencia de su voz y la suavidad de sus interpretaciones, con bailes lentos que más parecían contoneos.

Se acostó en el piso, junto a su grupo de bailarinas, y una cámara desde el techo la captó cantando "Pretty When I Cry", exponiendo un número con concepto caleidoscópico.

Evocando a la naturaleza, pero con un sentido trágico al proyectar imágenes nostálgicas y lúgubres, improvisó "Cinnamon Girl" y cerró con "Video Games" y "Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd", para despedirse con honores.

Aprovecha su estancia

-La estrella se hospeda en un Airbnb de la Colonia Roma, a donde algunos fans fueron a cantarle.

-Entre las viandas que le ofrecieron, y que probó, hubo quesadillas de flor de calabaza y agua de jamaica sin azúcar. Dos de sus bailarinas probaron los chiles en nogada y le recomendaron el platillo, por lo cual Lana dijo que lo pediría hoy mismo.

-Su equipo de vestuario trajo cinco piezas idénticas a las que mostró anoche, con dos de repuesto por si alguna fallaba.

-Todos en su staff llaman a la intérprete "Lizzy", pues así la conocen sus más cercanos, y su "apodo" entre el equipo técnico, cuando la mencionan equipos de seguridad o le abren paso al escenario, no es otro que "Hada".