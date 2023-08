Derrocha Taylor Swift energía en sus últimos shows de LA

Los Ángeles, Estados Unidos.- Los amigos de Taylor Swift, con empatía y preocupación, le han preguntado si está bien, si no está agotada después de la primera parte de su The Eras Tour, con el que ha ofrecido conciertos de tres horas y media, necesarias para celebrar 17 años de carrera y todos sus discos.

Este miércoles verla cerrar su gira por su país con el show 53 y el sexto en el Sofi Stadium de Los Ángeles, frente a 70 mil personas, la respuesta parecía un no rotundo por la energía y fuerza que derrochaba, reflejada en momentos como cuando alzó el brazo y se besó el bíceps en señal de fuerza antes de cantar "The Man".

PUBLICIDAD

Las últimas presentaciones de la intérprete de "Shake It Off" fueron tan intensas que la noche del martes, en el penúltimo antes de iniciar con fechas internacionales, incluso marcó un récord en aplausos recibidos después de tocar "Champagne Problems", pues el público le ovacionó por 7 minutos y 59 segundos.

"No sé qué hacer o decir. Yo, como todas las personas, experimentaré una cierta cantidad de espirales emocionales descendentes a lo largo del resto de mi vida y en esos momentos voy a pensar en lo que acaban de hacer y me sentiré mejor. Voy a pasar varias décadas tratando de encontrar las palabras para describir cómo me hizo sentir", respondió el martes la cantante ante el gesto.

Esos aplausos también superaron los siete minutos este miércoles. Buena recompensa para la artista, que había pasado cinco años sin salir de tour.

Pero ese no es el único momento con ovaciones, pues prácticamente con cada canción, de las 45 que componen su programa, despertaba emociones. Incluso se volvió una tradición que haya propuestas de matrimonio en "Love Story".

Los últimos dos conciertos iniciaron poco después de las 20:00 horas, con "Miss Americana & The Heartbreak Prince" y "Cruel Summer", de Lover en colores pastel. En esta última, la gente cantaba el coro a los gritos.

Swift transitaba de despertar ternura con su sonrisa mientras tocaba la guitarra o el piano a irradiar sensualidad en las rolas de su álbum Midnights al cruzar las piernas sobre una silla.

Los contrastes también los vivía sobre escenario, que pasó de tener una cabaña y árboles en las canciones correspondientes a Evermore a aparentar estar lleno de serpientes, que aluden a Reputation.

Sus conciertos son microuniversos donde hasta los famosos quieren habitar. A las últimas fechas de Los Ángeles asistieron Meghan Markle, Emma Stone, Taylor Lautner, Austin Butler y Selena Gomez, entre otros.

Buena parte de los fans llegan con prendas cuidadosamente elegidas que aluden a su "era" favorita. Algunas chicas vestían de rosa por Lover, otras iban con medias, botas negras y chamarras de cuero por "Reputation", otras imitaban los vestuarios de los videos musicales o estilos que ha usado en el tour. Hasta los padres que acompañaban a sus hijos iban vestidos para la ocasión.

Lo que prácticamente no faltaban eran brazos llenos de brazaletes de la amistad, hechos por ellos mismos para intercambiar con otros "swifties". Muchas niñas iban junto a sus madres para proponer el trueque y hasta los vendedores de comida y los guardias de seguridad terminaban con los brazos repletos de cuentas.

"Todos estamos muy, muy intensamente en nuestros sentimientos en este momento porque hemos tenido la experiencia más extraordinaria estando en esto. recorrido. Y eso es todo gracias a ustedes. Y el hecho de que te importe y el hecho de que quieras estar aquí significa más de lo que podrías saber", expresó la cantante.

Pese a que el estadio tiene cupo para 70 mil asistentes, el espectáculo de anoche fue gozado por más, pues afuera se congregaron montones de fanáticos sin boleto para poder oírlo desde afuera. Adolescentes con vestidos rosas y morados cantaban y bailaban con alegría por escuchar a su idola.

Al cierre de esta edición, el último show aún no llegaba a su fin, pero los fans esperaban que por ser 9 de agosto, octavo mes, anunciara que regrabará su disco 1989. Su siguiente parada es México en dos semanas.