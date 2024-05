Denuncia Karla Sofía Gascón a líder francesa por insultos

París, Francia.- La actriz trans española Karla Sofía Gascón, que recibió el premio a la mejor interpretación femenina en Cannes, denunció por insultos "sexistas" a la política ultraderechista francesa Marion Maréchal, quien criticó que se premiara, en su opinión, a "un hombre".

La denuncia en Francia, que confirmó este miércoles a AFP el abogado de la intérprete de Emilia Pérez, se suma a la presentada hace un par de días por seis asociaciones de defensa del colectivo LGTBQ+ por insultos transfóbicos contra Maréchal por ese comentario.

Gascón, de 52 años, recibió junto a sus compañeras de reparto, las estadounidenses Selena Gomez y Zoé Saldaña y la mexicana Adriana Paz, el premio a la mejor interpretación femenina y se convirtió en la primera persona transgénero en lograr este premio en el Festival de Cannes.

En reacción al galardón, Maréchal, candidata del partido de extrema derecha ¡Reconquista! a las elecciones al Parlamento Europeo de junio, criticó en la red social X que se premiara a "un hombre", algo que implicaría "el borrado de las mujeres".

"El día posterior a la entrega del reconocimiento no he parado de recibir comentarios de odio a través de mis redes sociales, mensajes, etc., entre los que se encontraba el de una líder de un partido ultraderechista francés", afirmó Karla Sofía Gascón en un comunicado.

La denuncia de Karla Sofía fue presentada por insultos "sexistas motivados por la identidad de género", luego de que las organizaciones de defensa de las personas LGBTQ+ le ofrecieran el apoyo.

El letrado de la intérprete, Étienne Deshoulières, indicó que la "única persona objeto de los comentarios puede emprender acciones", por lo que Karla Sofía Gascón tenía que hacerlo, más allá de la denuncia de las asociaciones.

"Los comentarios de odio, racistas o cualquier acción violenta contra una minoría denigrada socialmente deben ser enfrentados desde la ley que nos protege", añadió la actriz.

En el musical Emilia Pérez, la actriz española interpreta a un despiadado narcotraficante mexicano y a la mujer que ha transicionado, y dedicó su premio a "todas las mujeres trans que sufren".

"Cualquier compensación económica resultante será destinada a las asociaciones que sustentan la denuncia", adelantó la actriz sobre el proceso legal en un posteo de X.

Las declaraciones de Maréchal se producen en un contexto en Francia en el que los sectores conservadores tienen en las personas trans un nuevo frente de batalla de sociedad, tras su oposición al matrimonio igualitario y la adopción por parejas del mismo sexo.

En 2023, las autoridades francesas contaron 2.870 crímenes o delitos como agresiones, amenazas y acoso, entre otros, contra lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, un aumento del 19 por ciento respecto a 2022.

Con información de Grupo REFORMA