Demuestra Christina Aguilera que ella manda en el Emblema

Ciudad de México.- Enfundada con un body negro con transparencias que dejó ver su silueta y una torera roja, Christina Aguilera se plantó sin rodeos en el escenario principal del Festival Emblema, que reunió a casi 72 mil almas, con su hit "Dirrty", con el que vaticinó que esta noche iba a ser explosiva.

"Can't Hold Us Down", un himno de empoderamiento femenino también de su disco Stripped (2002), lo dedicó a sus "chicas de todo el mundo" que se han encontrado con hombres que no respetan su valor y piensan que deben ser vistas, más que escuchadas.

"Estoy muy feliz de estar aquí esta noche, en su hermosa casa, en su hermoso país y estoy orgullosa de compartir esta noche con ustedes", aseguró Aguilera.

La nostalgia estuvo presente con "Genie in a Bottle".

"Esto es por ustedes... Estoy muy agradecida porque siempre me muestran lo que una chica quiere. Los amo", dijo mientras interpretaba "What a Girl Wants".

Tuvo un apartado de canciones en español, como "Santo" y "Falsas Esperanzas".

"Vamos con esta canción que llena mi corazón cuando vengo aquí, ustedes siempre me hacen sentir muy bien en esta canción, 'Pero me Acuerdo de Ti'", dijo.

La pirotecnia se hizo presente para dar paso a "Feel This Moment".

Christina salió varias veces del escenario, sus bailarines se movieron al ritmo de "Que Nadie Sepa Mi Sufrir" y "Vámonos de Fiesta" (de la Banda El Recodo).

"Ain't No Other Man" sonó por todo lo alto y, apoyada por sus coristas que interpretaron "Show me how You Burlesque", dio paso a esa etapa de su carrera que coronó con "Lady Marmelade".

Ofreció un mensaje de aceptación con su canción "Beatiful" y culminó con una llamada de amor para sus fans y para que se amen ellos mismos.

Aunque salió 20 minutos tarde, sus seguidores la perdonaron, por el show en el que destacó la potencia de su voz, que tuvo un toque latino y lleno de baile y pirotecnia.