Demi Lovato vuelve a sus raíces rockeras

CDMX.- Después de más de una década en la música, Demi Lovato apuesta a un cambio radical en su estilo e incursiona en el rock. La cantante con raíces latinas lanzó ayer su canción con videoclip ‘Skin of My Theeth’, donde se anima a explorar nuevos espacios musicales.

Demi presentó su sencillo de punk-rock por primera vez en el programa de Jimmy Fallon ‘Tonight Show’. El videoclip de la canción comienza con Demi, de cabello corto y flequillo, sumergida en una bañera blanca en ropa interior y camiseta.

Intercaladamente, aparecen imágenes de un anciano que lee el periódico. Cuando lo enfocan de atrás, se lee “¡Demi vuelve a salir de rehabilitación!”.

Luego aparece en un escenario con un traje de cuero negro para cantar el coro de la canción con un micrófono colgando del techo.

Lovato se apodera por completo de la escena mientras mira fijamente a la cámara y recita las líneas de su sencillo, que formará parte de su próximo disco.

"Demi deja la rehabilitación de nuevo. ¿Cuándo va a terminar esta mierda?”, comienza cantante la artista.

Esta canción hace alusión, principalmente, a la experiencia de sobredosis que sufrió la artista en 2018, por la que estuvo en coma y tuvo severas consecuencias.

En su documental de cuatro capítulos Dancing with the Devil disponible en Youtube, Demi explora los detalles de aquel momento y habla sobre su relación con las drogas duras.

"Sobreviví, pero se hizo más difícil respirar. Preguntar por qué no lo hace más fácil”, sigue cantando.

"Maldita sea, sólo quiero ser libre. Pero no puedo porque es una puta enfermedad. Estoy vivo por la piel de mi”.

Muchos fanáticos se mostraron emocionados al ver a su ídola volver a sus raíces rockeras, aquellas que exploró fugazmente en los comienzos de su carrera.

Próximo disco

Este es el primer sencillo de su próximo álbum de rock HOLY FVCK, que se lanzará el 19 de agosto.

"El proceso de hacer este álbum ha sido el más gratificante hasta el momento. Y estoy agradecida con mis fans y colaboradores por acompañarme en este viaje”, dijo Demi en un comunicado de prensa sobre el proyecto.

"Nunca he estado más seguro de mí mismo y de mi música, y este disco lo dice por sí mismo“, siguió. “A mis Lovatics que han estado rockeando conmigo desde el principio y a los que acaban de acompañarme, gracias. Este disco es para ti”, concluyó Demi.

El álbum de 16 pistas será el primer proyecto de larga duración de Demi desde el lanzamiento de ‘Dancing with the Devil… The Art of Starting Oveen’ en 2021.