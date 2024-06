Demi Lovato halla esperanza tras problemas de salud mental

Ciudad de México.- Demi Lovato compartió su experiencia para encontrar la "luz y esperanza" en sí misma tras batallar con problemas de salud mental, abuso de sustancias y trastornos alimenticios.

Durante un evento de beneficencia desde el Centro de Salud Mental Juvenil del Hospital Presbiteriano de Nueva York, la ex estrella Disney se sinceró sobre cómo logró salir adelante tras recibir cinco tratamientos hospitalarios.

"He estado en tratamiento hospitalario cinco veces y cada vez que regresaba a un centro de tratamiento me sentía derrotada", dijo, según People.

Sobre la quinta vez que la intérprete de "Cool For The Summer" fue ingresada, ella aseguró que "definitivamente se sentía diferente. Me sentí como si hubiera tocado fondo y sabía lo que tenía que hacer, que era vivir una vida en recuperación", dijo. "Y eso fue algo que rechacé durante mucho tiempo.

"También necesitaba la medicación adecuada. Creo que a mí la medicación me ha ayudado enormemente. Ha ayudado enormemente a mucha gente", añadió.

La actriz expuso que encontró el rayo de esperanza al volver a enfocarse en su trabajo y darle continuidad a su tratamiento con el fin de mejorar.

"Conozco esa experiencia de primera mano, pero creo que el rayo de esperanza lo encontré cuando comencé a accionar porque cuando comencé a hacerlo, ya fuera un trabajo, un programa o hablar con mi equipo de tratamiento y construir relaciones.

"Creo que ese rayo de esperanza empezó a cambiar cuando comencé a encontrar la alegría en las pequeñas cosas de la vida. Y eso era algo que antes me resultaba muy extraño porque estaba muy acostumbrada, muy acostumbrada a no ver esperanza", compartió.

Durante la charla, la cantante también externó que después de los tratamientos y medicación ha entendido que sus problemas de salud mental no definen su identidad.

"No fue hasta que entré en tratamiento por primera vez que me di cuenta de que esto no es lo que soy. Es sólo una parte de lo que me hace ser, es decir, mis luchas me han moldeado hasta convertirme en la cerámica que ves hoy, pero nunca se ha convertido en mi identidad desde entonces.

"Simplemente se ha convertido en algo sobre mí que me hace un poco interesante, supongo que se podría decir", comentó, para luego agradecer "por las cosas por las que he pasado y lo que he superado".