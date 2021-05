Demi Lovato, en su novena vida

Cortesía

Demi Lovato ya había abierto las puertas de su vida cuando habló sobre los problemas de bulimia y ciertos abusos con drogas en el documental “Simply Complicated” de 2017. Pero como si fuera un nuevo capítulo de una serie, en YouTube estrenó otro documental, confesando perfiles de una vida mucho más complicada, con el título “Bailando con el diablo” (“Dancing with the Devil”), detrás de la nueva (y peor) adicción al alcohol, drogas y hasta una violación sexual.

¿Imaginabas que la vida detrás de la fama no iba ser tan glamorosa como aparenta?

Yo nunca tuve a nadie famoso que pudiera ver como un buen ejemplo. Será por eso que me sentía tan aislada a los 12 ó 13 años. Miraba la gente que salía en los medios y me comparaba con ellos. Pero cuando viví la fama en primera persona me di cuenta de que nada es perfecto, nadie tiene una vida perfecta, sólo se ve así. Por eso quise romper con esa máscara de Hollywood.

¿Qué opinión crees que tenía la gente sobre Demi Lovato antes de filmar la verdad de tu vida?

Supongo que hay una falsa idea sobre aquellos que consumen drogas o tienen problemas con la comida, la gente piensa que quieren suicidarse. Te diría que muchos de esos momentos de mi vida fueron los que evitaron que yo muriera, de la misma forma que casi me matan. Hubo veces en que salvaron mi vida porque analicé la idea del suicidio y seguí adelante, en vez de buscar otro mecanismo de destrucción donde hoy no podría contar mi historia.

¿Qué es lo que te gusta hoy de Demi Lovato?

Amo lo libre y abierta que hoy soy en mi vida. Siento que tuve que quitarme todos los preconceptos para convertirme en la persona con quien mejor me identifico en mi vida. Hoy puedo decir que mi falta de compromiso a una sola identidad no es por la falta de compromiso, porque pienso seguir abriéndome, para evolucionar.

¿Qué mensaje te gustaría que se lleven tus fans al saber la verdadera historia de tu vida?

Quiero que después de ver la serie de documentales todos se den cuenta de que nadie necesita conformarse con lo que otros quieren que seas. Cada uno puede elegir su propia vida. Cualquiera puede establecer lo que realmente quiere hacer, rodeándote de las personas correctas y un buen sistema de apoyo.

“Bailando con el diablo” comienza con otro documental que captó las imágenes de la gira mundial de Demi Lovato Tell Me You Love Me en 2018. Eran justamente 30 días antes del peor día de su vida, 30 días antes de una sobredosis que la llevó al hospital el 24 de julio.

LOS DATOS:

-La docuserie extiende la relación de Lovato con YouTube Originals como continuación del documental de 2017 “Simply Complicated”, que ahora tiene más de 35 millones de vistas en YouTube.

-‘Demi Lovato: Dancing with the Devil’ está dirigido y producido por Michael D. Ratner de OBB Pictures. El documental está producido por OBB Pictures y SB Projects.

PARA VER

‘Demi Lovato: Dancing with the Devil’

Documental

Los episodios están disponibles en su canal oficial de YouTube