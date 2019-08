Demandará Klitbo a Jesús Ochoa por difamación

Ciudad de México— Cynthia Klitbo planea demandar por difamación a Jesús Ochoa, secretario general de Asociación Nacional de Actores (ANDA).

A poco más de un mes de haber renunciado a la Secretaría de Previsión Social del organismo, Klitbo fue señalada por Ochoa como causante de un déficit en las cuentas de la ANDA, por lo que la actriz considera necesaria la vía legal.

"Lo voy a tener que demandar o mi nombre nunca va a estar limpio. Voy a ser muy feliz el día que tenga mi sentencia diciendo que soy inocente. Es un gasto que va en detrimento de mi patrimonio porque lo voy a pagar yo.

"Fue en mi función como secretaria y tendría que pagar el abogado la ANDA, pero no voy a sangrar al sindicato más de lo que está", aseguró la actriz este sábado en conferencia de prensa.

A la demanda, Klitbo añadirá los casos de acoso que, cuenta, vivió por parte de Ochoa, como una ocasión en que el secretario le pasó un plátano por la cara.

La actriz también destacó que cuando inició su gestión ya había un déficit, además de que se trata de una secretaría donde no se pueden evitar los gastos porque la prioridad es atender a los agremiados.

"La cifra (presupuesto) siempre se supera, pero además son los mismos 33 millones de déficit con los que yo recibo la secretaría.

"En el trimestre pasado tuve tres operaciones a corazón abierto, varias terapias intensivas. ¿Ahorrar? ¿Cómo? Me podría ahorrar un dineral, pero a costa del servicio médico de mis compañeros", expresó.

Klitbo espera que sus logros en la ANDA se mantengan, pues afirmó que fue la única que se interesó por actualizar los contratos que mantienen con los hospitales, que los atendían a precios del 2013 y ya representaban una pérdida para el hospital.